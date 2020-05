De Formule 1 werkt aan veiligheidsprotocollen waarmee Grands Prix bij positieve coronatesten toch kunnen doorgaan. Volgens FIA-arts Gérard Saillant kan een race ook bij tien besmettingen met het coronavirus plaatsvinden.

In maart werd het Grand Prix-weekend in het Australische Melbourne vlak voor aanvang van de eerste vrije training afgelast, omdat een medewerker van McLaren positief op het COVID-19-virus testte. Als zoiets weer gebeurt bij de Grand Prix van Oostenrijk, de beoogde seizoensopener op 5 juli, dan kan er gewoon gereden worden.

"Ik denk dat de situatie in Oostenrijk heel anders zal zijn dan de situatie destijds in Melbourne", zegt Saillant, die aan het hoofd van het medisch team van de FIA staat, dinsdag in gesprek met Sky Sports.

"We hebben nu hele andere kennis over het virus. Het is mogelijk om dingen te voorkomen en we kunnen beter anticiperen op bepaalde situaties. Als we één positief geval zouden hebben, of misschien zelfs tien, is het nog steeds mogelijk om met speciale protocollen de situatie onder controle te houden."

FIA-arts Gérard Saillant (links) en voorzitter Jean Todt werken aan protocollen voor "alle denkbare scenario's" rond de Grand Prix van Oostenrijk. (Foto: Getty Images)

'Werken met experts aan alle denkbare scenario's'

De Formule 1 kreeg veel kritiek op de late afgelasting van de Grand Prix in Melbourne. Op donderdag 12 maart waren veel fans en journalisten al op het circuit en leek het weekend zonder problemen te kunnen doorgaan. FIA-voorzitter Jean Todt vindt het oneerlijk om een schuldige aan te wijzen voor de gang van zaken in Australië.

"De situatie veranderde ontzettend snel", aldus Todt in hetzelfde interview bij Sky Sports. "Een dag voor de eerste training was er nog geen reden om het evenement niet te laten doorgaan. Met het uur ontstonden er problemen die groter en groter werden. Een paar minuten voor de training was het niet meer mogelijk om te rijden."

Todt wil koste wat kost voorkomen dat een soortgelijke situatie zich voordoet bij de eerste race in Oostenrijk. "We werken met experts aan alle scenario's die we maar kunnen bedenken. Het is belangrijk dat we alles kunnen uitsluiten, zodat we niet voor verrassingen komen te staan."

Overigens is het nog lang niet zeker of de race in Oostenrijk wel kan doorgaan. Een woordvoerder van de Formule 1 zei dinsdag dat het volledige seizoen in gevaar is vanwege de quarantaineregels in het Verenigd Koninkrijk.

