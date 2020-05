De door de Britse regering aangekondigde verplichte quarantaine van veertien dagen voor reizigers uit het buitenland vormt een groot knelpunt voor de herstart van het Formule 1-seizoen. Niet alleen de twee mogelijke races op Silverstone komen in gevaar, maar het hele seizoen kan mogelijk niet doorgaan.

"Met een quarantaine van veertien dagen is het onmogelijk om dit jaar een Britse Grand Prix te houden", zegt een woordvoerder van de Formule 1 dinsdag tegen Reuters. "Maar ook de rest van het seizoen komt in gevaar."

Doordat zeven van de tien Formule 1-teams Groot-Brittannië als thuisbasis hebben, zou de quarantainemaatregel het voor hen onmogelijk maken om na de races naar huis te reizen.

"Als het seizoen niet doorgaat, dan heeft dat een enorme impact op die tienduizenden banen die aan de Formule 1 en zijn leveranciers gelinkt zijn", aldus de woordvoerder. "Daarom hopen we dat er een uitzondering kan worden gemaakt."

'Quarantaine van twee weken is volledig onnodig'

De Formule 1 hoopt op 5 juli aan het seizoen te beginnen met een race in Oostenrijk, waar een week later ook de tweede race gehouden moet worden. Naar verluidt zullen daarna twee Grands Prix op het Engelse Silverstone worden verreden, al heeft de Formule 1 de kalender nog niet officieel bevestigd.

"We zullen overal heen reizen met vliegtuigen waarin alleen Formule 1-medewerkers zitten. Bij de circuits hebben we geen contact met de lokale bevolking en we worden regelmatig getest. Daarom is een quarantaine van twee weken volledig onnodig", betoogt de Formule 1-woordvoerder.

Quarantainemaatregel treft mogelijk ook voetbalclubs

De Formule 1 moet hopen op een uitzonderingspositie van de Britse overheid. De Britse minister van Transport Grant Shapps zei maandag in het parlement nog dat het quarantaineplan in principe "een allesomvattende maatregel" is.

"Maar we zijn nog altijd in discussie over wat we nog meer kunnen doen. We kunnen overwegen om bijvoorbeeld mensen uit landen waar het risico op een coronabesmetting klein is eerder in het land toe te laten", zei de minister.

De quarantainemaatregel kan ook gevolgen hebben voor de Engelse voetbalclubs die nog in Europa actief zijn. Manchester City en Chelsea zitten nog in de Champions League en Manchester United en Wolverhampton Wanderers zijn nog actief in de Europa League. De UEFA heeft nog geen data vastgesteld voor de resterende duels.

