Fernando Alonso wil de komende twee of drie jaar op hoog niveau in de autosport actief zijn. De 38-jarige coureur wordt in verband gebracht met het Formule 1-team van Renault, waar hij in 2021 Daniel Ricciardo kan opvolgen.

"Ik ben nog zeker twee of drie jaar in goede conditie en mijn ambitie is torenhoog. Ik wil graag in de top van de autosport rijden. Dat kan een terugkeer in de Formule 1 zijn, maar ook het WEC (langeafstandsracen, red.) of de IndyCar", zei Alonso maandag bij de opening van de Real Madrid University School.

De coureur mocht als erelid van de Spaanse voetbalclub de universiteit openen via een videoverbinding. Daar reageerde hij voor het eerst op de geruchten over een mogelijke terugkeer in de koningsklasse.

Eerder deze week meldde Alonso's adviseur Flavio Briatore al dat de coureur "erg gemotiveerd" is om terug te keren in de Formule 1. Alonso pakte in 2005 en 2006 met Renault zijn enige twee wereldtitels.

Alonso wil in de toekomst terugkeren in Dakar Rally

Alonso nam eind 2018 afscheid van de Formule 1, waarna hij zich op diverse andere racecategorieën richtte. Zo nam hij in januari deel aan de Dakar Rally.

"Ik wist vooraf niet hoe het zou gaan, maar ik heb er enorm van genoten. In de toekomst zal ik zeker vaker de Dakar Rally gaan rijden", zei de Spanjaard.

"Maar de komende jaren wil ik me focussen op een van de hoogste categorieën. Ik ben er 100 procent klaar voor."