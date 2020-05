Fernando Alonso is er klaar voor om op korte termijn terug te keren in de Formule 1. Volgens Flavio Briatore, zijn voormalig zaakwaarnemer en huidig adviseur, is een rentree in 2021 realistisch.

"Hij is erg gemotiveerd. Een jaar zonder Formule 1 heeft hem goed gedaan. Ik vind hem rustiger en hij is eraan toe om weer terug te keren", zegt Briatore, oud-teambaas van Benetton en Renault, maandag tegen La Gazzetta dello Sport.

Alonso, die in 2005 en 2006 wereldkampioen werd namens Renault, nam eind 2018 na enkele zeer teleurstellende jaren met McLaren afscheid van de Formule 1. Hij liet toen echter al doorschemeren wellicht nog terug te keren en zou nu in gesprek zijn met Renault, waar een plek vrijkomt vanwege het aanstaande vertrek van Daniel Ricciardo naar McLaren.

Na zijn vertrek uit de Formule 1 vervolgde de Spanjaard zijn jacht op de 'Triple Crown of Motorsport': winst van de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans én de Indianapolis 500.

De 38-jarige Alonso slaagde in die eerste twee missies, maar de Indy 500 ontbreekt nog op zijn palmares. Hij doet dit jaar voor de derde keer mee aan de belangrijkste race van het jaar in de Verenigde Staten, die vanwege het coronavirus van mei naar augustus is verplaatst.

Alonso reed in de Formule 1 naast Renault en McLaren voor Minardi en Ferrari. Behalve zijn twee wereldtitels werd hij ook drie keer tweede in de WK-stand.

Fernando Alonso viert in 2005 feest met Renault-teambaas Flavio Briatore na het behalen van zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. (Foto: Getty Images)