De organisatie van de Grand Prix van Singapore, die gepland staat voor 20 september, stelt dat het niet mogelijk is om de race zonder publiek te houden.

"Aangezien de GP van Singapore op een stratencircuit wordt gehouden, is het onhaalbaar om de race achter gesloten deuren te houden", zegt een woordvoerder van de organisatie maandag tegen persbureau AFP.

"We overleggen met de Formule 1, de regering en anderen over andere mogelijkheden voor het organiseren van de Grand Prix. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Onze prioriteit blijft de veiligheid en gezondheid van iedereen."

De eerste tien races van het Formule 1-seizoen zijn uitgesteld of afgelast. Het plan is om de jaargang op 5 juli te beginnen in Oostenrijk, waar op 12 juli mogelijk ook de tweede Grand Prix van het seizoen wordt gehouden. Op 19 en 26 juli zou dan op Silverstone in Groot-Brittannië geracet moeten worden.

Het is de bedoeling dat in ieder geval de eerste Grands Prix van het jaar zonder publiek zullen worden gehouden. In Singapore wordt er geracet op het Marina Bay Street Circuit, op wegen in het centrum van de stadstaat. Daarom zou het bijna onmogelijk zijn om fans weg te houden van de race.

Formule 1-baas Chase Carey hoopt nog tot een volwaardig seizoen van vijftien tot achttien races te kunnen komen.

