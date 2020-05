Volgens McLaren-directeur Zak Brown heeft zijn team nooit serieus gedacht over het aantrekken van Sebastian Vettel voor volgend seizoen. Daniel Ricciardo was al maanden de enige optie als Carlos Sainz zou vertrekken.

"Vettel is natuurlijk een fantastische coureur en viervoudig wereldkampioen. Maar we waren in de winter al vrij ver met onze coureurs voor 2021 en we wisten dat het Ricciardo of Sainz zou worden naast Lando Norris", zegt Brown vrijdag tegen Sky Sports.

De 32-jarige Vettel maakte dinsdag bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij Ferrari. De Italiaanse renstal legde twee dagen later McLaren-coureur Sainz vast als opvolger van de Duitser, terwijl het team van Brown op zijn beurt de komst van Renault-rijder Ricciardo aankondigde.

Verschillende media speculeerden deze week dat McLaren Vettel wilde als vervanger van Sainz, maar volgens Brown klopt dat niet. "We hebben nooit echt gekeken naar een andere optie dan Sainz of Ricciardo. Het nieuws over Vettel kwam ook vrij laat in het proces en wij waren toen al heel ver met onze plannen."

'Vrees dat Vettel Formule 1 gaat verlaten'

Het is nog onduidelijk of Vettel ook na dit seizoen door wil gaan in de koningsklasse in de autosport. "Ik zal voorlopig de tijd nemen om te kijken wat er voor mij echt toe doet als het om mijn toekomst in de Formule 1 gaat", zei hij dinsdag.

Zeker is dat de wereldkampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 niet heel veel opties zal hebben. "Het lijkt er niet op dat er een kans ligt voor Vettel bij Mercedes of Red Bull, Ferrari en McLaren zijn uitgesloten, dus dan is Renault zijn beste mogelijkheid", aldus Brown.

"Het is alleen zeer de vraag of Vettel naar een team wil dat waarschijnlijk niet zal winnen in 2021. Daarom vrees ik dat hij de Formule 1 gaat verlaten."