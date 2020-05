De Formule 1 en Silverstone hebben een akkoord bereikt over het organiseren van twee races dit seizoen op het Britse circuit. De plannen zijn nog wel afhankelijk van goedkeuring van de Britse overheid en data zijn nog niet bekend.

"Ik ben verheugd te kunnen melden dat Silverstone en de Formule 1 een akkoord hebben bereikt om komende zomer twee races achter gesloten deuren te organiseren", zegt circuitdirecteur Stuart Pringle vrijdag tegen de BBC.

"De races moeten nog wel door de overheid worden goedgekeurd. De veiligheid van alle betrokkenen en een strikte naleving van de COVID-19-voorschriften heeft uiteraard onze prioriteit."

De Formule 1 is nog in gesprek met de Britse overheid, die onlangs met twee weken verplichte quarantaine verscherpte coronamaatregelen aankondigde. Het is nog niet bekend wanneer de periode van veertien dagen ingaat. De koningsklasse van de autosport hoopt op een uitzonderingspositie.

Vorig jaar vierde Lewis Hamilton op zijn thuiscircuit Silverstone dat hij opnieuw wereldkampioen was geworden in de Formule 1. (Foto: Pro Shots)

Races vermoedelijk op 19 en 26 juli

Met het organiseren van twee races op het circuit van Silverstone hoopt de Formule 1 het gat deels op te vullen dat is ontstaan nu de eerste tien Grands Prix van het seizoen niet door konden gaan vanwege de coronacrisis.

De eerstvolgende race op de kalender is op 5 juli in Oostenrijk, waar op 12 juli mogelijk ook de tweede Grand Prix van het seizoen wordt gehouden. Op 19 en 26 juli zou dan op Silverstone geracet moeten worden.

Hoe de rest van de kalender eruitziet, is nog onzeker. Formule 1-baas Chase Carey liet onlangs weten dat er mogelijk alternatieve circuits worden toegevoegd om een volwaardig seizoen van vijftien tot achttien races te kunnen afwerken.

