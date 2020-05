Ferrari gaat bekijken of het mogelijk is om op termijn niet alleen in de Formule 1, maar ook in de IndyCar Series uit te komen. Teambaas Mattia Binotto zegt dat hij vanwege het budgetplafond in 2021 mogelijk gedwongen wordt de aandacht deels naar de Amerikaanse raceklasse te verleggen.

De financiële restricties waarmee de Formule 1-teams volgend jaar te maken krijgen, leiden er volgens Binotto waarschijnlijk toe dat niet iedereen bij Ferrari in de koningsklasse van de autosport kan blijven werken. Hij wil diegenen een kans bieden in de IndyCar.

"Ferrari voelt een grote sociale verantwoordelijkheid richting zijn werknemers. We willen er zeker van zijn dat iedereen in de toekomst aan de slag kan", zegt Binotto tegen Sky Sports Italia.

"Daarom zijn we bezig met alternatieve programma's, en ik kan bevestigen dat we naar de IndyCar Series kijken, een heel andere categorie dan waar we met Ferrari nu in actief zijn."

303 Transfers in F1: 'Sainz past perfect bij Ferrari'

Budgetplafond mogelijk verder verlaagd

Het budgetplafond bedraagt in 2021 omgerekend 155 miljoen euro. Dat is flink lager dan het bedrag dat topteams Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing gewend zijn om uit te geven.

Mogelijk wordt het plafond vanwege de coronacrisis verder verlaagd. De kleinere teams pleitten onlangs voor 140 of zelfs 90 miljoen euro. Ferrari liet vorige maand al weten dat absoluut niet te zien zitten.

Het Italiaanse topteam verschijnt volgend seizoen met Charles Leclerc en Carlos Sainz aan de start, zo werd donderdag bekend. Sainz is de opvolger van de vertrekkende Sebastian Vettel. Het huidige Formule 1-seizoen is nog altijd niet begonnen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.