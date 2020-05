McLaren is verguld met het vastleggen van Daniel Ricciardo voor het volgende Formule 1-seizoen. Volgens directeur Zak Brown is de komst van de Renault-rijder een welkome impuls in strijd om weer mee te doen in de top.

De dertigjarige Ricciardo is in 2021 de vervanger van Carlos Sainz, die naar Ferrari vertrekt om Sebastian Vettel op te volgen. Bij McLaren gaat Ricciardo een koppel vormen met de talentvolle Lando Norris.

"Het vastleggen van Daniel is weer een stap vooruit voor ons en zorgt voor een mooie nieuwe dimensie binnen het team. Dit is goed nieuws voor ons team, onze partners en natuurlijk de fans", zegt Brown.

"Ik wil Carlos ook bedanken voor het geweldige werk dat hij voor McLaren doet. Hij is een echte teamspeler en we wensen hem het beste voor zijn toekomst na zijn tijd bij McLaren."

McLaren lijkt de weg omhoog na een zeer moeizame periode te hebben gevonden. Vorig jaar was de zesde plek van Sainz in de WK-stand het bewijs dat het Britse team op de weg terug is.

'Met Ricciardo hopen we weer vooraan mee te doen'

Teambaas Andreas Seidl heeft eveneens alle vertrouwen in Ricciardo. "Hij heeft bewezen dat hij een winnaar is en zijn ervaring, toewijding en energie zijn een waardevolle toevoeging voor ons", zegt hij.

"Het helpt ons in onze missie om weer vooraan mee te doen. Met Daniel en Lando hebben we twee coureurs die voor opwinding zullen zorgen bij de fans en het team zullen helpen verder te groeien."

Het huidige Formule 1-seizoen is nog altijd niet begonnen vanwege de uitbraak van het coronavirus. De eerste tien races werden geschrapt - door onder meer Zandvoort ging een streep - en de eerstvolgende Grand Prix is op 5 juli in Oostenrijk.