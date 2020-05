Met de komst van Carlos Sainz beschikt Ferrari volgend jaar over het jongste coureursduo van het team sinds vijftig jaar. De 25-jarige Spanjaard volgt Sebastian Vettel (32) op en gaat samen met Charles Leclerc (22) rijden.

"We denken dat we met het talent en de persoonlijkheden van Carlos en Charles het best mogelijke duo hebben om de doelen te bereiken die we onszelf gesteld hebben", zegt teambaas Mattia Binotto donderdag. "Dit wordt het jongste Ferrari-duo in vijftig jaar."

Ferrari wacht al twaalf jaar op een wereldtitel bij de constructeurs en het is nog een jaar langer geleden dat een coureur wereldkampioen werd in de legendarische rode bolide. Binotto hoopt de oude successen te laten herleven.

"We beginnen aan een nieuwe cyclus, met als doel een terugkeer aan de top. Het zal een lange reis worden die niet zonder problemen zal verlopen, zeker gezien de huidige onzekere situatie", aldus de Italiaanse teambaas.

Leclerc presteerde vorig jaar in zijn debuutseizoen bij Ferrari beter dan de tien jaar oudere Vettel, die dinsdag bekendmaakte aan het eind van dit jaar te vertrekken. De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is nog onduidelijk.

Sainz reed in het verleden voor Toro Rosso (waar hij teamgenoot van Max Verstappen was), Renault en McLaren. "In de afgelopen vijf seizoen heeft Carlos bewezen dat hij erg getalenteerd is en dat hij de technische kwaliteiten en de kenmerken heeft waardoor hij perfect in de Ferrari-familie past", aldus Binotto.

Sainz kijkt uit naar Ferrari-toekomst

Na Fernando Alonso (2011-2014) en Alfonso de Portago (1956-1957) is Sainz de derde Spanjaard die voor Ferrari gaat rijden. De Madrileen eindigde vorig jaar als zesde in de WK-stand. Hij wordt bij McLaren opgevolgd door Renault-coureur Daniel Ricciardo.

"Ik ben erg blij dat ik vanaf 2021 voor Ferrari mag rijden en verheug me op mijn toekomst bij het team", zegt de zoon van rallycoureur Carlos Sainz sr., die voor twee seizoenen tekent. "Maar eerst heb ik nog een belangrijk jaar te gaan bij McLaren en ik kijk ernaar uit om weer te gaan racen."

Het nieuwe seizoen begint naar verwachting op 5 juli in Oostenrijk, al is dat nog niet officieel bevestigd.