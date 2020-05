Ferrari heeft donderdag Carlos Sainz vastgelegd voor 2021. Het Formule 1-topteam speelt met de komst van de Spanjaard in op het naderende vertrek van Sebastian Vettel. Sainz wordt bij McLaren opgevolgd door Daniel Ricciardo, die de overstap maakt van Renault.

De 25-jarige Sainz, die voor twee jaar tekent bij Ferrari, gold al als topkandidaat voor de opvolging van Vettel sinds het team woensdag bekendmaakte dat er na zes jaar een einde komt aan de samenwerking met de viervoudig wereldkampioen.

Sainz vormt volgend jaar bij Ferrari een koppel met de nu 22-jarige Charles Leclerc. Ricciardo gaat bij McLaren samenwerken met de talentvolle Lando Norris, die in 2021 zijn derde jaar als coureur van het Britse team ingaat.

De Formule 1-carrière van Sainz begon in 2015, toen hij teamgenoot van Max Verstappen bij Toro Rosso was. Promotie naar Red Bull Racing bleef uit voor de talentvolle Spanjaard, die in 2017 naar Renault vertrok en in 2019 aan zijn tijd bij McLaren begon.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto kijkt uit naar de komst van Sainz, die met Leclerc een van de jongste Ferrari-duo's ooit gaat vormen. "We denken dat de combinatie van hun talent en persoonlijkheden de best mogelijke is om ons te helpen onze doelen te bereiken", zegt hij. Ferrari werd in 2007 met Kimi Räikkönen voor het laatst wereldkampioen.

286 Vettel weg bij Ferrari: pensioen in zicht?

Opvolger Ricciardo bij Renault nog niet bekend

McLaren vult het gat dat Sainz achterlaat op met met het aantrekken van de dertigjarige Ricciardo, die sinds 2019 voor Renault rijdt. Eerder kwam hij uit voor Toro Rosso en Red Bull Racing. Vorig jaar eindigde hij namens Renault als negende in de WK-stand.

Het is nog niet bekend wie de ervaren Australiër opvolgt bij Renault, waar het andere stoeltje sinds dit seizoen wordt bezet door Esteban Ocon. De Fransman wacht vanwege de coronacrisis nog op zijn debuut voor de renstal uit zijn vaderland.

McLaren lijkt na zeer moeizame jaren de weg omhoog te hebben gevonden. Het Britse team liet zich vorig jaar meer van voren zien - Sainz eindigde als zesde in de WK-stand - en hoopt die lijn door te trekken met de komst van Ricciardo.

"Het vastleggen van Daniel is weer een stap vooruit voor ons en zorgt voor een mooie nieuwe dimensie binnen het team. Dit is goed nieuws voor ons team, onze partners en natuurlijk de fans", zegt directeur Zak Brown.

Het huidige Formule 1-seizoen is nog altijd niet begonnen vanwege de uitbraak van het coronavirus. De eerste tien races werden geschrapt - door onder meer Zandvoort ging een streep - en de eerstvolgende Grand Prix is op 5 juli in Oostenrijk.

Daniel Ricciardo rijdt sinds 2019 voor Renault. (Foto: Pro Shots)