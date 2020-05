Red Bull Racing-topman Helmut Marko sluit uit dat Sebastian Vettel na dit seizoen terugkeert bij het team waarmee de bij Ferrari vertrekkende coureur vier keer wereldkampioen werd.

Red Bull heeft met Max Verstappen al een kopman met een langlopend contract en er is volgens Marko geen ruimte voor nog een coureur met een topsalaris. "De 'twee V's' bij Red Bull kunnen we niet betalen", zegt de Oostenrijker woensdag tegen Motorsport.com.

De 32-jarige Vettel maakte dinsdag bekend dat hij bezig is aan zijn laatste jaar bij Ferrari. De Duitser benadrukte dat "financiële zaken geen rol hebben gespeeld in het gezamenlijke besluit om niet met elkaar verder te gaan".

"Maar het salaris dat Ferrari Vettel geboden heeft, ligt nog steeds ver verwijderd van wat Alexander Albon bij ons verdient", wijst Marko op de huidige teamgenoot van Verstappen, die bij Red Bull een verbintenis tot het einde van dit jaar heeft.

"We staan altijd in contact met Vettel, maar we hebben hem laten weten dat de situatie bij ons momenteel vastligt", vervolgt Marko. "Max is onze eerste coureur en we kunnen het ons niet veroorloven om twee sterren te hebben. Een mogelijke komst van Vettel is voor ons geen onderwerp."

Vettel weet nog niet of hij doorgaat in Formule 1

Vettel was in het verleden zeer succesvol bij Red Bull. Hij reed van 2009 tot en met 2014 voor het topteam en won van 2010 tot en met 2013 de wereldtitel.

De 53-voudig Grand Prix-winnaar weet nog niet of hij na dit seizoen verdergaat in de koningsklasse van de autosport. "In de afgelopen maanden hebben we allemaal rustig kunnen nadenken over de echte prioriteiten in ons leven. Ik zal voorlopig de tijd nemen om te kijken wat er voor mij echt toe doet als het om mijn toekomst in de Formule 1 gaat", zei hij.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes wilde dinsdag niet uitsluiten dat Vettel voor 2021 een optie is voor zijn renstal. "Als wij naar de toekomst kijken, ligt onze eerste loyaliteit bij onze huidige coureurs (Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, red.). Maar natuurlijk moeten we deze ontwikkeling in overweging nemen."