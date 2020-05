Ferrari maakte dinsdag bekend dat Sebastian Vettel (32) dit jaar begint aan zijn laatste seizoen bij de Italiaanse renstal. Een overzicht van de coureurs die de viervoudig wereldkampioen zouden kunnen opvolgen.

De favorieten

Een aantal uren na de aankondiging van Vettels aanstaande vertrek meldt La Gazzetta dello Sport dat Carlos Sainz nog deze week gepresenteerd wordt als Ferrari-coureur. Na periodes bij Toro Rosso, Renault en McLaren zou de 25-jarige Spanjaard op poleposition staan om het stoeltje van Vettel over te nemen.

De keuze van Ferrari voor Sainz lijkt logisch. De voormalige teamgenoot van Max Verstappen is nog relatief jong, maar heeft toch al 102 Grands Prix achter zijn naam staan. Sainz heeft bovendien een ijzersterk seizoen achter de rug, waarin hij knap als zesde eindigde in het kampioenschap. En ook niet onbelangrijk in de huidige tijd: Sainz is relatief goedkoop, zeker vergeleken met Vettel en Charles Leclerc die miljoenensalarissen opstrijken.

Toch zijn er ook een aantal argumenten om Sainz niet binnen te halen. Zijn sterke seizoen in 2019 was pas het eerste jaar waarin hij écht kon overtuigen. In 2016 koos Red Bull ervoor om Verstappen en niet de zoon van de legendarische rallyrijder promotie naar het moederteam te gunnen.

Eind 2018 leek zijn carrière zelfs op een dood spoor te zitten toen hij moest vertrekken bij Renault, tot McLaren hem uit de brand hielp. Ervaring bij een topteam heeft hij nog niet: het is onzeker in hoeverre hij bestand zal zijn tegen de druk om bij Ferrari, het roemruchtste team in de Formule 1, te rijden.

Carlos Sainz lijkt de beste papieren te hebben om Sebastian Vettel op te volgen. (Foto: Pro Shots)

Daniel Ricciardo weet al wél hoe het is om voor een topteam te rijden en Grands Prix te winnen. De dertigjarige Australiër rekende in 2014 in zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing af met teamgenoot Vettel, die aan het einde van dat jaar naar Ferrari vertrok.

Later kon Ricciardo zich ook goed meten met Verstappen. Hij heeft in die seizoenen bovendien laten zien dat hij een teamspeler is: ondanks de rivaliteit tussen de twee coureurs bleef de sfeer binnen Red Bull bijna altijd goed.

Ook qua marketing zou de goedlachse Ricciardo, die vloeiend Italiaans spreekt, een aanwinst voor Ferrari zijn. De voormalige Toro Rosso-coureur zorgt voor hilariteit op sociale media, dolt regelmatig met journalisten en is zich goed bewust van zijn vrolijke imago. Dat zou het stugge en vaak chaotische Ferrari goed kunnen gebruiken.

Anders dan Sainz is Ricciardo echter niet goedkoop. Bij Renault verdient hij naar verluidt een kleine 30 miljoen euro per jaar. Met Leclerc als grootverdiener bij Ferrari - de Monegask tekende eind 2019 een miljoenencontract dat hem tot eind 2024 aan de 'Scuderia' bindt - zou het team met Ricciardo een extreem prijzig rijdersduo in huis halen. Of Ferrari dat voor de voormalige teamgenoot van Verstappen overheeft, is nog maar de vraag.

Haalt Ferrari volgend jaar de goedlachse Daniel Ricciardo naar Maranello? (Foto: Pro Shots)

De outsiders

Vorig jaar is er maandenlang gespeculeerd over een mogelijke overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. De geruchten kwamen niet uit het niets: de zesvoudig wereldkampioen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit voor Ferrari wil rijden. Begin december zou hij zelfs hebben gesproken met John Elkann, president van Ferrari's moederbedrijf Exor.

Een klein half jaar later zijn de geruchten over een mogelijke overstap van Hamilton naar Ferrari zo goed als verdwenen. De 35-jarige Brit is met Mercedes in gesprek over verlenging van zijn aflopende contract. Hamilton zelf verwacht dat hij ook in 2021 bij de Duitse renstal, waar hij vijf titels mee veroverde, zal rijden.

Een naam die ook altijd opduikt als er een stoeltje bij een topteam vrijkomt, is die van Fernando Alonso. De 38-jarige Spanjaard zei direct na zijn afscheid van de Formule 1 in 2018 dat zijn vertrek niet definitief zou zijn: wanneer er een stoeltje in een mogelijke kampioensauto vrij zou komen, zou hij graag terugkeren in de koningsklasse van de autosport.

Alonso behoort tot beste coureurs van zijn generatie

Alonso reed tussen 2010 en 2014 al voor Ferrari. In zijn eerste seizoen kwam hij vier punten tekort om wereldkampioen te worden en in 2012 gaf hij slechts drie punten toe op wereldkampioen Vettel. De samenwerking tussen Alonso en Ferrari werd door het uitblijven van titels geen succes: eind 2014 vertrok hij na een knallende ruzie naar McLaren.

Hoewel Alonso met zijn harde vertrek het Ferrari-hoofdstuk definitief leek af te sluiten, is een terugkeer van de tweevoudig wereldkampioen naar zijn oude team niet helemaal uitgesloten. De meeste Ferrari-medewerkers met wie hij in 2014 overhoop lag zijn vertrokken.

Over zijn racecapaciteiten bestaat geen enkele twijfel: als het puur op snelheid aankomt, behoort Alonso tot de beste coureurs van zijn generatie. Hij staat echter ook te boek als een rijder die niet vies is van politieke spelletjes. En vooral daarom zal Ferrari wel twee keer nadenken om hem opnieuw binnen te halen.

De outsiders van de outsiders

Ferrari kan ook putten uit een talentenprogramma, al lijkt het niet aannemelijk dat een van de zelf opgeleide rijders klaar is voor een entree bij het roemruchtste team in de Formule 1. Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi staat al bij Ferrari onder contract, maar maakte vorig seizoen bij Alfa Romeo weinig indruk.

Gezien zijn achtergrond lijkt de toekomst van Mick Schumacher - de zoon van zevenvoudig kampioen Michael - bij Ferrari ook al vast te staan, maar de 21-jarige Duitser kon in zijn debuutseizoen in de Formule 2 vorig jaar nog niet overtuigen. Een Ferrari-stoeltje lijkt voor nu dan ook veel te vroeg te komen voor 'Schumi' junior.

Nico Hülkenberg was begin 2014 al dicht bij een Ferrari-contract. Helaas voor de inmiddels 32-jarige Duitser, die dit seizoen geen plek in de Formule 1 kon vinden, koos Ferrari destijds voor Kimi Räikkönen. Wellicht heeft Hülkenberg volgend jaar meer geluk: als Ferrari zoekt naar een typische tweede rijder, dan zal het de voormalige Renault-coureur zeker in overweging nemen. Hülkenberg is snel, relatief betrouwbaar en zeer ervaren. Hij heeft echter ook een negatief record op zijn naam staan: in 179 Grands Prix kreeg hij het nooit voor elkaar om een podiumplek te veroveren.

Ook Valtteri Bottas staat te boek als een uitstekende tweede rijder. Op een goede dag is de dertigjarige Fin van Mercedes in staat om teamgenoot Hamilton te verslaan, maar over een heel seizoen krijgt hij dat bij lange na niet voor elkaar. Mede dankzij zijn kwaliteiten kon Hamilton in de afgelopen drie jaar met overmacht de titel pakken. Bottas pakte regelmatig punten van de concurrentie af en was strategisch van grote waarde voor zijn teamgenoot - een eigenschap van een coureur waar Ferrari ongetwijfeld ook naar op zoek zal zijn.