Max Verstappen heeft dinsdag verzekerd dat hij Sebastian Vettel niet opvolgt bij Ferrari. De 32-jarige Duitse coureur maakte eerder op de dag bekend dat hij na komend seizoen vertrekt bij de Italiaanse renstal.

"Ik zag wat vragen van mensen voorbijkomen of ik naar Ferrari ga, maar ik kan jullie verzekeren dat dat absoluut niet het geval is", zei Verstappen in een Q&A op het Instagram-account van Red Bull Racing-sponsor Puma met voormalig Formule 1-rijder David Coulthard.

Verstappen verlengde aan het begin van dit jaar nog zijn contract bij Red Bull tot en met 2023. Hij had in zijn vorige verbintenis een clausule staan dat hij naar een ander topteam mocht vertrekken als hij niet in de top drie zou eindigen van de WK-stand en wellicht is dat ook het geval in zijn huidige contract.

Ferrari zou zijn pijlen hebben gericht op Carlos Sainz van McLaren. Verschillende media melden zelfs dat de deal al zo goed als rond is en dat de Spanjaard binnen 48 uur wordt gepresenteerd als de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc bij de nummer twee van het afgelopen seizoen bij de constructeurs.

'Niet iemand met Italiaans klinkende naam'

Verstappen is niet verrast door het vertrek van Vettel bij Ferrari. "De speculatie was al een tijdje bezig. Het is wat het is. Nu zal iemand anders de kans krijgen om voor Ferrari te rijden. Nogmaals, ik word het zeker niet", liet hij aan duidelijkheid niets te wensen over.

"Het is natuurlijk een geweldig team en ik ben er zeker van dat ze de juiste beslissing zullen maken over hun nieuwe rijder. We zullen het binnenkort te weten komen. Of het iemand met een Italiaanse of Spaanse naam wordt? Het is een gok, maar ik denk niet dat het iemand met een Italiaans klinkende naam wordt."

Het seizoen in de Formule 1 is nog altijd niet begonnen door de coronacrisis. De eerste tien Grands Prix, waaronder die in Nederland, werden al afgelast. Het plan is dat de jaargang op 5 en 12 juli van start gaat met een dubbele race in Oostenrijk, waar Verstappen de afgelopen twee jaar won.