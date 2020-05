Teambaas Toto Wolff van Mercedes sluit niet uit dat zijn Formule 1-renstal na komend seizoen gaat proberen om Sebastian Vettel aan te trekken. De 32-jarige Duitse coureur maakte dinsdag bekend dat hij aan het einde van dit jaar vertrekt bij Ferrari.

"Sebastian is een geweldige coureur, een grote persoonlijkheid en een meerwaarde voor elk team. Als wij naar de toekomst kijken, ligt onze eerste loyaliteit bij onze huidige coureurs. Maar natuurlijk moeten we deze ontwikkeling in overweging nemen", zegt Wolff tegen het Duitse persbureau DPA.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn op dit moment de rijders van Mercedes, maar zij beschikken net als Vettel bij Ferrari over een aflopend contract, waardoor er een grote stoelendans kan plaatsvinden bij de topteams in de koningsklasse van de autosport.

Vettel was al maanden met Ferrari in gesprek over een nieuw contract, maar die onderhandelingen werden maandagavond gestaakt. Diverse media melden dat Vettel een flink lager salaris kreeg aangeboden en dat hij langer aan Ferrari verbonden wilde blijven dan mogelijk was.

'Financiële zaken hebben geen rol gespeeld'

De viervoudig wereldkampioen ontkende die geruchten. "Financiële zaken hebben geen rol gespeeld in het gezamenlijke besluit om niet met elkaar verder te gaan. Dat is voor mij nooit een onderwerp bij het maken van belangrijke keuzes en dat zal het ook nooit worden", zei hij in een verklaring.

Het is nog niet bekend wie Vettel in 2021 opvolgt bij Ferrari en hoe de toekomst van de voormalige coureur van Sauber, Toro Rosso en Red Bull Racing eruitziet. De kans bestaat dat hij uit de Formule 1 vertrekt, maar hij doet daar zelf nog geen uitspraken over.

"In de afgelopen maanden hebben we allemaal rustig kunnen nadenken over de echte prioriteiten in ons leven. Ik zal voorlopig de tijd nemen om te kijken wat er voor mij echt toe doet als het om mijn toekomst in de Formule 1 gaat", aldus Vettel, die daarmee hintte naar het meer tijd doorbrengen met zijn familie.