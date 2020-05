Met het aanstaande vertrek van Sebastian Vettel neemt Ferrari eind dit jaar afscheid van een echte Formule 1-legende, vindt oud-coureur en analist Robert Doornbos. Maar na vijf jaar zonder wereldtitel dreigt het ook een pijnlijk afscheid te worden.

"Vettel is opnieuw een coureur gebleken die het 'Schumacher-effect' niet heeft kunnen evenaren", zegt Doornbos in gesprek met NU.nl. "Hij kwam als wereldkampioen binnen, maar het is hem bij Ferrari niet gelukt. Zoals eerder ook Fernando Alonso daar niet in slaagde."

De 32-jarige Vettel vierde zijn vier wereldtitels bij Red Bull Racing van 2010 tot 2013. In 2015 maakte hij de overstap naar Ferrari, qua uitstraling en historie nog altijd het grootste team in de Formule 1.

Het lukte de Duitser niet in om de eerste wereldkampioen van de 'Scuderia' sinds Kimi Räikkönen in 2007 te worden. Met tweede plaatsen in de WK-stand in 2017 en 2018 was hij er soms wel dichtbij.

Formule 1-analist Robert Doornbos. (Foto: Pro Shots)

Doornbos: 'Vorig jaar was Vettel niet de coureur die we kennen'

Tot dusver won Vettel in totaal selchts veertien GP's namens Ferrari, waaronder maar één in 2019. "Het is toch wel pijnlijk geworden voor Vettel", vindt Doornbos. "Zeker vorig jaar, toen hij geklopt werd door zijn veel jongere teamgenoot Charles Leclerc." De 22-jarige Monegask pakte 24 WK-punten meer dan Vettel, die slechts vijfde werd.

"Bij Red Bull was de combinatie van Vettel, ontwerper Adrian Newey en de geblazen diffuser gewoon perfect. Hij had de beste auto, maar ook nooit een erg sterke teamgenoot", blikt Doornbos terug.

"Bij Ferrari was dat vorig jaar met Leclerc wel anders. Vettel werd uitgedaagd en was niet de coureur die we kennen. Hij ging foutjes maken."

'Ik zie Vettel niet helemaal uit Formule 1 verdwijnen'

Alleen Schumacher (zeven), Lewis Hamilton (zes) en Juan Manuel Fangio (vijf) werden vaker wereldkampioen dan Vettel. "Hij is echt wel een legende van de sport", vindt Doornbos dan ook.

"Ik zie hem ook niet helemaal uit de Formule 1 verdwijnen. Al zal het lastig worden om een team te vinden waar hij om de wereldtitel kan strijden. Een ruil met Lewis Hamilton van Mercedes zou sensationeel zijn. Of misschien kan hij terugkeren naar Red Bull om naast Max Verstappen te rijden. Het is koffiedik kijken."

Doornbos vindt wel dat Vettel ervoor moet waken dat zijn carrière als een nachtkaars uitgaat. "Alonso heeft na zijn vertrek bij Ferrari nog een paar jaar gefrustreerd rondgereden bij McLaren. Dat moet Vettel niet willen."

"Maar wie weet kan Vettel dit jaar nog zijn vijfde wereldtitel pakken", besluit Doornbos. De Formule 1 hoopt begin juli het seizoen te kunnen beginnen.