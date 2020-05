Sebastian Vettel benadrukt dat het financiële aspect niet tot zijn aanstaande vertrek bij Ferrari heeft geleid. Het aflopende contract van de 32-jarige Duitser wordt niet verlengd, waardoor hij voor zijn laatste seizoen bij het Italiaanse topteam staat.

"Financiële zaken hebben geen rol gespeeld in het gezamenlijke besluit om niet met elkaar verder te gaan", zegt Vettel dinsdag in een verklaring op de site van Ferrari. "Dat is voor mij nooit een onderwerp bij het maken van belangrijke keuzes en dat zal het ook nooit worden."

De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was al maanden met Ferrari in gesprek over een nieuw contract, maar die onderhandelingen werden maandagavond gestaakt. Diverse media melden dat Vettel een flink lager salaris kreeg aangeboden en dat hij langer aan Ferrari verbonden wilde blijven dan mogelijk was.

Die geruchten verwijst Vettel nu dus naar het rijk der fabelen. De Duitser, die Ferrari sinds zijn komst in 2015 veertien Grand Prix-zeges maar niet de felbegeerde wereldtitel bezorgde, zegt dat het voor beide partijen beter is om aan het einde van 2020 na zes jaar uit elkaar te gaan.

"Om topresultaten te boeken, is het van cruciaal belang dat alle partijen in perfecte harmonie samenwerken. Het team en ik hebben ons gerealiseerd dat er niet langer een gemeenschappelijk belang is om na dit seizoen met elkaar door te gaan", aldus Vettel.

Nog niets bekend over toekomst Vettel

Het is nog niet bekend wie Vettel in 2021 opvolgt bij Ferrari en hoe de toekomst van de voormalige coureur van Sauber, Toro Rosso en Red Bull Racing eruitziet. De kans bestaat dat hij uit de Formule 1 vertrekt, maar hij doet daar zelf nog geen uitspraken over.

"In de afgelopen maanden hebben we allemaal rustig kunnen nadenken over de echte prioriteiten in ons leven. Ik zal voorlopig de tijd nemen om te kijken wat er voor mij echt toe doet als het om mijn toekomst in de Formule 1 gaat", aldus Vettel.

"Ferrari zal altijd een speciaal plekje in mijn hart houden en ik hoop dat het team in de toekomst alle successen kan vieren die het verdient. Mijn doel is om dit jaar nog veel mooie momenten met Ferrari te beleven."

Teamgenoot Charles Leclerc vindt het jammer dat Vettel vertrekt. "Het was voor mij een eer om jouw teamgenoot te zijn", schrijft de Monegask op Twitter. "We hebben samen een aantal spannende momenten op de baan beleefd, maar er was altijd respect tussen ons. Ik heb nog nooit zo veel geleerd in mijn leven."