Sebastian Vettel rijdt in 2021 zo goed als zeker niet meer voor Ferrari. De onderhandelingen tussen de Duitser en het Italiaanse team over een nieuw contract zijn afgebroken, melden Duitse media dinsdag.

Het contract van Vettel bij Ferrari loopt aan het einde van dit seizoen af. De twee partijen zijn al enige tijd in onderhandeling over een nieuwe verbintenis en de viervoudig wereldkampioen sprak de intentie uit om te blijven, maar de gesprekken zijn op niks uitgelopen.

Daarmee komt er straks een einde aan een samenwerking van zes jaar tussen Vettel en Ferrari. Hij rijdt sinds 2015 voor de Italiaanse renstal en boekte sindsdien veertien Grand Prix-zeges, maar slaagde er (nog) niet in om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden.

Zowel in 2017 als in 2018 eindigde Vettel als tweede in de WK-stand achter Lewis Hamilton. Vorig jaar kende hij net als in 2016 een teleurstellend seizoen bij Ferrari; de Duitser won slechts één race en eindigde als vijfde in de WK-stand.

Dit bericht wordt aangevuld.