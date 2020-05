Sebastian Vettel rijdt in 2021 zo goed als zeker niet meer voor Ferrari. De onderhandelingen tussen de 32-jarige Duitser en het Italiaanse team over een nieuw contract zijn afgebroken, melden betrouwbare Duitse media dinsdag.

Het contract van Vettel bij Ferrari loopt aan het einde van dit seizoen af. De partijen zijn al enige tijd in gesprek over een nieuwe verbintenis en de viervoudig wereldkampioen sprak de intentie uit om te blijven, maar de stroeve onderhandelingen zijn volgens Bild en Auto Motor und Sport maandag gestaakt.

Het is nog niet bekend wie Ferrari haalt als opvolger van Vettel, die in 2010, 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen werd namens Red Bull Racing. Carlos Sainz (McLaren) en Daniel Ricciardo (Renault) worden als de voornaamste kandidaten gezien. Het andere stoeltje wordt op dit moment bezet door Charles Leclerc.

Die 22-jarige Monegask staat voor zijn tweede seizoen bij Ferrari en heeft nog een contract tot en met 2024. Hij slaagde er in zijn eerste jaar bij Ferrari al in om beter te presteren dan Vettel, wiens positie daardoor wankelde. Leclerc begon in 2019 vijf keer vaker van poleposition, boekte één overwinning meer en veroverde 24 punten meer in de WK-stand dan zijn elf jaar oudere teamgenoot.

Charles Leclerc en Sebastian Vettel. (Foto: Getty Images)

Vettel wacht nog op vijfde wereldtitel

Met het aanstaande vertrek van Vettel bij Ferrari komt er een einde aan een samenwerking van zes jaar. Hij rijdt sinds 2015 voor de Italiaanse renstal en boekte sindsdien veertien Grand Prix-zeges, maar slaagde er (nog) niet in om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden. Dat was wel Vettels grote doel toen hij naar Maranello trok.

In zowel 2017 als 2018 eindigde Vettel als tweede in de WK-stand, achter Lewis Hamilton. Vorig jaar beleefde de Duitser, net als in 2016, een teleurstellend seizoen bij Ferrari: hij won slechts één race en eindigde als vijfde in de WK-stand.

De laatste coureur die wereldkampioen werd met Ferrari was Kimi Räikkönen in 2007. Voor Vettel slaagde ook Fernando Alonso er niet in om de titel te pakken met het topteam.

Het is nog niet bekend wanneer Vettel officieel kan beginnen aan zijn laatste seizoen bij Ferrari. De eerste tien races van 2020 zijn allemaal afgelast vanwege de coronacrisis. De eerstvolgende Grand Prix op de kalender is die in Oostenrijk op zondag 5 juli.

