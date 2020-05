De Formule 1 is in gesprek met de Britse overheid, die onlangs enkele verscherpte coronamaatregelen aankondigde. Het is de bedoeling dat er in juli op Silverstone twee Grands Prix zonder publiek worden verreden.

De Britse premier Boris Johnson meldde vorige week dat er in Groot-Brittannië binnenkort een verplichte quarantaine van veertien dagen komt voor reizigers vanuit het buitenland. In tegenstelling tot veel andere Europese landen was die maatregel in het Verenigd Koninkrijk nog niet van kracht.

De verplichte quarantaine zou funest kunnen zijn voor de geplande seizoenstart van de Formule 1. Hoewel nog altijd niet officieel bevestigd, is het de bedoeling dat de eerste races op 5 en 12 juli in Oostenrijk worden verreden. Daarna zouden twee races op Silverstone moeten volgen, op 19 en 26 juli. Al die Grands Prix zullen zonder publiek worden gehouden.

De Formule 1-leiding is in gesprek met de Britse overheid over een mogelijke uitzonderingspositie, zo melden diverse media maandag. Met de strikte maatregelen die de sport zelf neemt, hoopt de Formule 1 dat het mogelijk is om zonder quarantaine naar Engeland te kunnen reizen.

Formule 1-leiding heeft 'extreem veel vertrouwen' is seizoenstart in juli

In het plan om het seizoen te hervatten worden alle coureurs en andere medewerkers om de dag getest op het coronavirus. Daarnaast zijn de diverse teams op het circuit, tijdens reizen en in hotels continu van elkaar gescheiden, zodat er weinig risico op grote verspreiding is. Bovendien zal er zo min mogelijk contact zijn met de lokale bevolking.

Vanwege de coronacrisis zijn de eerste tien Grands Prix van het seizoen uitgesteld. Formule 1-eigenaar Chase Carey zei vorige week "extreem veel vertrouwen" te hebben dat de race in Oostenrijk op 5 juli door kan gaan.

De verwachting is dat het Europese deel van de Formule 1-kalender binnen twee of drie weken officieel bekendgemaakt wordt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.