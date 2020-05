George Russell heeft zondag de virtuele Grand Prix van Spanje gewonnen. De coureur van Williams vertrok van poleposition en hield Ferrari-rijder Charles Leclerc van zijn derde zege in de reeks digitale races af.

Russell leek vanwege een vroege tijdstraf geen kans te maken op de zege, maar profiteerde in de slotfase van de 33 rondes tellende race van een foutje van Leclerc, die eveneens een tijdstraf kreeg. Esteban Gutiérrez (Mercedes) werd derde achter het duo.

Leclerc had in de afgelopen weken de digitale Grands Prix van Vietnam en China gewonnen. Verder waren er zeges voor Guanyou Zhou (Renault) op het circuit van Bahrein en Max Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Alexander Albon in de Nederlandse GP, die werd verreden op het Braziliaanse circuit, omdat Zandvoort nog niet in het spel is verwerkt.

Naast Russell, Leclerc en Albon deden onder anderen Formule 1-coureurs Antonio Giovinazzi, Lando Norris en Nicholas Latifi mee aan de Spaanse race. Albon vormde bij Red Bull bij afwezigheid van Verstappen - de Nederlander laat de virtuele races schieten - een koppel met Manchester City-spits Sergio Agüero, die vijftiende werd.

De volgende digitale race is op 24 mei, wanneer de Grand Prix van Monaco op het programma staat. De stratenrace werd op de echte Formule 1-kalender geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer het echte Formule 1-seizoen begint. De eerste tien races zijn inmiddels afgelast. De Grand Prix van Oostenrijk is op 5 juli de eerste race die voorlopig wél doorgaat.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.