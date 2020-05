Daniel Ricciardo voorspelt dat de eerste Formule 1-race van het seizoen voor chaos zal zorgen. De Australiër verwacht dat de lange pauze vanwege de coronacrisis tot een hoop fouten en incidenten zal leiden.

"Het wordt een soort chaos, hopelijk op een gecontroleerde manier", zegt Ricciardo zaterdag tegen BBC Radio 5 Live over zijn verwachtingen voor de eerste Grand Prix van het seizoen. "Het wordt een combinatie van emotie, opwinding en gretigheid."

"Er zullen wat jongens zijn die puur op adrenaline rijden", vervolgt de Renault-coureur. "Hierdoor krijg je niet alleen een aantal gewaagde inhaalmanoeuvres, maar ook een aantal mislukte acties. Ik ben er zeker van dat we van alles te zien krijgen."

Door de coronacrisis moesten de eerste tien races van het seizoen, waaronder de Grand Prix op Zandvoort, worden uitgesteld of afgelast. De Grand Prix van Oostenrijk op 5 juli staat nog wel op de kalender en lijkt nu de eerste race van het seizoen te worden.

Hamilton krijgt 'leeg gevoel' bij race zonder publiek

Ook Lewis Hamilton kijkt uit naar een openingsrace op de Red Bull Ring. "Niemand van ons heeft al de kans gekregen om het volledige potentieel van zijn auto te testen. Daar kijk ik naar uit", vertelt hij in een video op de website van Mercedes.

De wedstrijd in Oostenrijk zal sowieso zonder publiek worden afgewerkt. "Het is beter dan niets, maar het bezorgt me wel een leeg gevoel", aldus Hamilton. "De fans maken de wedstrijd."

Mogelijk rijden de Formule 1-coureurs een week later opnieuw in Oostenrijk. De kalender voor de Formule 1 moet flink worden aangepast door de coronacrisis en het plan is om het seizoen te beginnen met een dubbele race op de Red Bull Ring.

