De Formule 1 heeft zoals verwacht een flinke financiële klap gekregen door de coronacrisis. Eigenaar Liberty Media meldt donderdag een stevige inkomstendaling in het eerste kwartaal van 2020.

De Formula One Group rapporteert voor de maanden januari tot en met maart 39 miljoen dollar (zo'n 36 miljoen euro) aan inkomsten. Een jaar geleden was dat in diezelfde maanden nog 246 miljoen dollar (zo'n 228 miljoen euro).

In maart zouden de Grand Prix van Australië en de Grand Prix van Bahrein verreden worden, maar die races werden net als de daaropvolgende acht Grands Prix afgelast of uitgesteld.

Normaal gesproken zouden de races de Formule 1 miljoenen euro's hebben opgeleverd via sponsorcontracten, tv-gelden en 'hosting fees', de bedragen die organisatoren betalen om een Grand Prix te mogen houden.

Omdat er niet geracet is, heeft Liberty Media voor het eerste kwartaal van dit jaar alleen sponsorcontracten die niet direct te maken hebben met Grands Prix als inkomsten opgegeven.

Operationele kosten zijn ook gedaald

De organisatie heeft om dezelfde reden in 2020 officieel nog geen betalingen gedaan aan de Formule 1-teams. De operationele kosten zijn daarom ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar gedaald van 148 miljoen dollar (137 miljoen euro) naar 43 miljoen dollar (40 miljoen euro).

Het bedrijfsresultaat van de Formula One Group voor het eerste kwartaal komt uit op een verlies van 137 miljoen dollar (127 miljoen euro). Vorig jaar was dat in de eerste drie maanden nog 47 miljoen dollar (44 miljoen euro) verlies.

Formule 1-baas Chase Carey blijft desondanks positief. "We danken alle betrokken partijen voor hun steun en inzet in deze moeilijke tijden. We gaan door met onze plannen voor 2020, terwijl we ook werken aan het versterken van de toekomst van de sport op lange termijn."

Er is nog geen officiële nieuwe Formule 1-kalender. Het plan is voorlopig dat de eerste én tweede race achter gesloten deuren in Oostenrijk worden gehouden op 5 en 12 juli.

