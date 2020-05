Max Verstappen zou het niet erg vinden als er twee Grands Prix worden gehouden in Oostenrijk. De kalender voor de Formule 1 moet flink worden aangepast door de coronacrisis en het plan is om het seizoen te beginnen met een dubbele race op de Red Bull Ring.

"Ik rijd natuurlijk graag op de Red Bull Ring. Hopelijk hebben we er twee races. Ik vind het een mooie baan en de laatste twee jaren presteerden we er natuurlijk erg goed", doelt hij maandag in gesprek met het Oostenrijkse ServusTV op zijn zeges in 2018 én 2019.

Mochten de twee Grands Prix in Oostenrijk kunnen plaatsvinden op 5 en 12 juli dan gebeurt dat naar alle waarschijnlijkheid wel achter gesloten deuren. Dat zou betekenen dat Verstappen niet wordt toegejuicht door duizenden Nederlandse fans, die elk jaar afreizen naar Oostenrijk.

"Het is ontzettend bijzonder om zoveel oranje te zien. Natuurlijk is het erg jammer als er geen fans bij zouden kunnen zijn als we ergens rijden, maar ik denk dat het belangrijkste op dit moment is dat we weer aan races voor het kampioenschap toekomen, zodra de situatie het toelaat."

'Ik ben fit en ben er klaar voor'

Het seizoen had in maart al van start moeten gaan, maar inmiddels zijn de eerste tien Grands Prix al afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Oud-wereldkampioen Nico Rosberg vertelde onlangs dat Verstappen in het voordeel zou zijn als er dit jaar veel minder races moeten worden verreden.

"Gewoonlijk zijn we juist sneller in de tweede helft van het seizoen, na de zomerstop. Hopelijk kunnen we die stap nu meteen maken", gaat de Limburgse coureur van Red Bull Racing, die vorig jaar achter het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas derde werd in de WK-stand, daar niet echt op in.

"Het gevoel met de auto was goed tijdens de wintertests in Barcelona. We zullen het zien als we weer in de auto zitten, hopelijk is in Oostenrijk. Ik ben in ieder geval fit en we willen allemaal weer graag gaan racen. We zijn er wat dat betreft klaar voor."

