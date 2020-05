Formule 1-directeur Ross Brawn heeft maandag te kennen gegeven dat de teams in de koningsklasse van de autosport nagenoeg akkoord zijn over de verlaging van het budgetplafond voor 2021. De limiet gaat van 175 naar 145 miljoen dollar (zo'n 133 miljoen euro).

"Er was vandaag een bijeenkomst met de FIA en de Formule 1. De details zullen de komende dagen naar de teams worden verstuurd. Ik denk dat we ons in de allerlaatste fase bevinden. Het zal binnenkort allemaal duidelijk worden", zei Brawn tegen Sky Sports.

Het budgetplafond treedt vanaf volgend jaar in werking in de Formule 1. De teams mochten in eerste instantie maximaal 175 miljoen dollar uitgeven, maar dat bedrag wordt nu verlaagd omdat veel renstallen financieel zijn geraakt door de coronacrisis.

"Gezien de huidige situatie is onze prioriteit de economische duurzaamheid van de Formule 1. Dat is net zo belangrijk voor de grote teams als voor de kleine teams. Sommige teambazen hadden in de afgelopen weken een duidelijke boodschap: de kosten moesten omlaag", aldus Brawn.

Sport moet spannender worden met budgetplafond

De drie topteams Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing besteden de laatste jaren steeds zo'n 400 tot 500 miljoen dollar, terwijl de kleinere teams het moesten doen met 'slechts' 100 tot 200 miljoen dollar. Met een budgetplafond moeten de onderlinge verschillen kleiner worden.

Ferrari was fel tegenstander van het verlagen van het budgetplafond. "Als het salarisplafond nog verder verlaagd wordt, dan komen wij in een positie terecht waarin we naar andere opties moeten kijken om ons race-DNA te ontplooien, naast de Formule 1", zei teambaas Mattia Binotto.

Het seizoen in de Formule 1 is nog altijd niet begonnen door de uitbraak van het coronavirus. De eerste tien Grands Prix werden afgelast en het plan is voorlopig dat de eerste én tweede race achter gesloten deuren in Oostenrijk worden gehouden op 5 en 12 juli.

