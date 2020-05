Christian Horner verwacht dat de Oostenrijkse Grand Prix, vooralsnog de eerste op de Formule 1-kalender, een voorbeeld wordt voor de races die dit seizoen nog gaan volgen. De teambaas van Red Bull Racing hoopt vurig dat de race op 5 juli gehouden kan worden.

"Red Bull doet er alles aan om de race in Oostenrijk door te laten gaan. Het circuit is eigendom van Red Bull, dus ze hebben er invloed op, al werken ze samen met de lokale autoriteiten en de regering", zegt Horner maandag tegen Autosport.

"De vele controles, testen en beperkingen zullen behoorlijk draconisch zijn, maar als het leidt tot een start van het seizoen, zal het een blauwdruk zijn voor de andere circuits."

Vanwege de coronacrisis werd een streep gezet door de eerste tien Grands Prix van het seizoen, waaronder de race op Zandvoort. Horner beseft dat er in 2020 hoe dan ook geen races meer onder normale omstandigheden zullen worden verreden.

"Als we verdergaan, zal ieder team een hechte groep moeten creëren, die in hetzelfde hotel moet verblijven, samen moet reizen en niet zal kunnen communiceren met andere teams. Het zullen strikte regels worden."

Oostenrijk vroeg de Formule 1 vorige maand al naar het minimumaantal aanwezigen bij races. De overheid wil bekijken of het haalbaar is om hen in quarantaine te laten verblijven rondom de Grands Prix. Voor honderden circuitmedewerkers zijn al coronatesten geregeld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.