Alexander Albon heeft zondag de virtuele Grand Prix van Brazilië gewonnen. De coureur van Red Bull Racing zegevierde op de dag dat eigenlijk de Grand Prix van Nederland verreden zou worden.

De digitale Grand Prix kon niet op het circuit van Zandvoort worden gehouden, omdat die baan niet is opgenomen in het Formule 1-spel. De coureurs werkten de virtuele Grand Prix van Nederland daarom af op het circuit van Interlagos in Brazilië.

Stoffel Vandoorne begon de race van poleposition, maar verloor zijn leidende positie direct bij de start. Albon en Ferrari-coureur Charles Leclerc reden de hele race aan kop, maar door een tijdstraf van Leclerc kwam de zege van Albon niet in gevaar. George Russell (Williams) eindigde zelfs nog als tweede.

Het deelnemersveld bestond naast Leclerc, Albon en Russell uit Formule 1-coureurs Antonio Giovinazzi, Lando Norris en Nicholas Latifi. Ook onder anderen AC Milan-aanvoerder Alessio Romagnoli, cricketers Stuart Broad en Ben Stokes en de Noorse rallykampioen Petter Solberg deden mee.

Leclerc grijpt naast derde zege op rij

De race in Brazilië was de vierde virtuele Grand Prix van het seizoen. Guanyu Zhou won de Grand Prix van Bahrein en Leclerc was bij de edities in Vietnam - die op het circuit van Melbourne werd verreden - en China de beste.

In tegenstelling tot teamgenoot Albon doet Max Verstappen niet mee aan de virtuele races. "Dit spel van de Formule 1 snap ik nooit en voordat je snapt hoe het werkt, ben je een paar dagen verder. En ik ga niet in het achterveld rondrijden, dan doe ik liever niet mee", zei Verstappen in maart.

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer het echte Formule 1-seizoen van start kan gaan. Vanwege de coronacrisis zijn de eerste tien races van het seizoen afgelast. De Grand Prix van Oostenrijk op zondag 5 juli is de eerstvolgende race op de kalender.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.