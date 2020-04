Sebastian Vettel roept de Formule 1-teams op tijdens de coronacrisis goed op elkaar te blijven letten. De Ferrari-coureur vreest dat het voortbestaan van kleinere teams in gevaar gaat komen.

"We maken een uitzonderlijke tijd door", zegt de 32-jarige Vettel donderdag in gesprek met Autosport.com. "Voor sommige kleinere teams is het de vraag of zij dit gaan overleven. Als Formule 1-familie moeten we goed op elkaar blijven letten."

De Formule 1 zou in 2021 een revolutionaire verandering met compleet nieuwe auto's ondergaan. Om de kosten te drukken, werd besloten om de invoering van de nieuwe regels met een jaar op te schuiven.

Wel wordt volgend jaar een budgetplafond geïntroduceerd, waardoor ieder team maar een bepaald bedrag uit mag geven. Omdat er nog geen consensus is bereikt over die limiet, staan de topteams en kleinere teams lijnrecht tegenover elkaar.

Sebastian Vettel eerder dit jaar in actie tijdens de testdagen in Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Ook Ferrari moet in belang van de sport denken'

Hoewel Ferrari een week geleden nog liet weten geen water bij de wijn te willen doen, roept Vettel zijn team toch op om rekening te houden met de kleinere renstallen.

"Of een bepaalde beslissing nou wel of niet goed uitpakt voor Ferrari maakt op dit moment even niet uit", vervolgt Vettel. "We moeten allemaal in het belang van de sport denken. En volgens mij is dat uiteindelijk ook de intentie van mijn team."

De Formule 1 werkt op dit moment aan een compleet nieuwe kalender, die naar verluidt op korte termijn wordt gepresenteerd. Formule 1-baas Chase Carey mikt nog steeds op vijftien tot achttien races in 2020. De eerste Grand Prix van het seizoen zou op 5 juli in Oostenrijk moeten plaatsvinden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.