De fabrieken van de Formule 1-teams blijven vier weken langer gesloten. Dat heeft autosportbond FIA dinsdag bekendgemaakt.

Aanvankelijk zouden alle fabrieken 35 dagen gesloten zijn, maar die periode is verlengd naar 63 dagen. Dat betekent dat de fabrieken pas eind mei of begin juni weer opengaan, afhankelijk van de datum waarop ieder team zijn fabriek sloot vanwege de coronacrisis.

De FIA staat wel toe dat maximaal tien personeelsleden per renstal in de fabriek aanwezig zijn om aan langetermijnprojecten te werken. Ook de sluiting van de motorleveranciers is verlengd, van 35 naar 49 dagen.

Formule 1 hoopt op 5 juli te racen in Oostenrijk

Maandag maakte de FIA nog bekend dat er goede hoop is dat het seizoen op 5 juli kan beginnen met de Grand Prix van Oostenrijk. Het plan is dat er in Oostenrijk twee races zonder publiek worden gehouden. Daarna worden waarschijnlijk ook op het Britse Silverstone twee Grands Prix voor lege tribunes afgewerkt.

De Formule 1 hoopt vijftien tot achttien races te kunnen rijden dit seizoen. In juli, augustus en september staan de Europese GP's op het programma.

In september en oktober volgen de races in Azië en in oktober en november moeten Noord- en Zuid-Amerika worden aangedaan. Het seizoen moet eindigen met de races van Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten in december.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.