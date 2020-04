Lewis Hamilton heeft het er moeilijk mee dat het Formule 1-seizoen nog altijd niet van start heeft kunnen gaan. De eerste tien races van 2020 zijn allemaal afgelast of uitgesteld vanwege de coronacrisis.

"Het is de eerste keer sinds ik acht jaar ben dat ik een seizoen niet ben begonnen", schrijft Hamilton op Instagram. "Ik mis het racen elke dag. Als je iets doet in je leven waar je van houdt en het opeens weg is, dan laat dat een grote leegte achter."

Het Formule 1-seizoen zou op zondag 15 maart van start gaan met de Grand Prix van Australië, maar de openingsrace in Melbourne werd op het laatste moment geschrapt. Daarna ging er ook een streep door de Grands Prix in Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco, Azerbeidzjan, Canada en Frankrijk.

De eerstvolgende race op de kalender is zondag 5 juli in Oostenrijk en de Formule 1-bazen hebben goede hoop dat het seizoen dan alsnog van start kan gaan. Voorzitter Chase Carey mikt zelfs nog altijd op vijftien tot achttien races dit seizoen.

Lewis Hamilton wist vorig jaar onder meer de Grand Prix van Frankrijk te winnen. (Foto: Pro Shots)

'We moeten allemaal onze levensstijl veranderen'

Hoewel Hamilton fors baalt dat het seizoen nog altijd niet is begonnen, bekijkt hij de coronacrisis ook van een positieve kant. De zesvoudig wereldkampioen, die zich vaker in de media uitlaat over maatschappelijke problemen en het milieu, hoopt dat mensen iets leren van deze periode.

"We zien in de hele wereld een heldere lucht en er worden minder dieren geslacht voor ons plezier, simpelweg omdat iedereen thuisblijft en mensen minder hoge eisen hebben. Laten we straks niet terugvallen in oude gewoontes, maar laten we onze levensstijl definitief veranderen", aldus Hamilton.

Mocht het Formule 1-seizoen alsnog op gang komen, dan gaat de 35-jarige Brit op jacht naar de zevende wereldtitel uit zijn loopbaan. Hij kroonde zich in 2008 voor het eerst tot wereldkampioen en mocht zich ook in 2014, 2015, 2017, 2018 en 2019 de beste Formule 1-coureur ter wereld noemen.

