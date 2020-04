De Grand Prix van Frankrijk is dit jaar definitief van de baan. Volgens de organisatie is het niet mogelijk om de race dit jaar nog in te plannen. Als de Grand Prix van Groot-Brittannië dit jaar nog wordt verreden, gebeurt dat hoe dan ook zonder publiek.

Het besluit om de Grand Prix van Frankrijk te schrappen komt niet onverwacht. De Franse regering had grote evenementen tot begin augustus al verboden. De race op het circuit van Paul Ricard stond voor 28 juni op de agenda.

"Wij richten ons nu op 2021", meldt circuitdirecteur Éric Boullier. "Gezien de situatie en maatregelen rond het coronavirus is het onmogelijk om het evenement nu te organiseren. Volgend jaar hopen we de toeschouwers weer een fantastisch evenement in de Région Sud te kunnen presenteren."

Binnen de Formule 1 is er begrip voor de keuze, zegt voorzitter Chase Carey. "Het is natuurlijk teleurstellend voor de fans, maar wij staan achter het besluit. We kijken ernaar uit om de race snel weer terug te brengen naar Paul Ricard."

Door het officiële schrappen van de Franse Grand Prix, is de race in Oostenrijk de eerstvolgende. Die staat voor 5 juli op de agenda. Het doel is volgens Carey nog altijd om met die Grand Prix het seizoen te laten beginnen. Ook in juli, augustus en september moet in Europa worden gereden. Daarna worden de overige continenten aangedaan. "We hopen in december te eindigen in Abu Dhabi met vijftien tot achttien races."

Britse GP zonder toeschouwers

Ook de race in Groot-Brittannië op 19 juli gaat vooralsnog door en er wordt zelfs gekeken of er twee keer gereden kan worden op het circuit in Silverstone.

Dat gebeurt dan voor lege tribunes, schrijft circuitdirecteur Stuart Pringle in een brief. "Het spijt me u te moeten vertellen dat we de Grand Prix van Groot-Brittannië dit jaar niet voor publiek kunnen rijden op Silverstone."

"We hebben zo lang als mogelijk gewacht om deze moeilijke beslissing te nemen, maar gezien de huidige situatie in het land en de maatregelen die de regering heeft genomen voor de nabije toekomst, is het onmogelijk om de Grand Prix onder normale omstandigheden te laten verrijden."

'Beste en veiligste oplossing'

Pringle noemt de beslissing de "beste en veiligste" die er is. "We zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van iedereen die tijdens het evenement op het circuit komt. Dat geldt voor onder anderen de marshalls en de organisatie, maar ook voor jullie als fans."

Publiek dat al in het bezit is van kaarten, krijgt de mogelijkheid om die in te wisselen voor tickets voor volgend jaar. Fans kunnen er ook voor kiezen het volledige geldbedrag terug te krijgen. Met alle kaarthouders wordt binnen twee weken contact opgenomen.

Pringle heeft ook aangekondigd dat er voor de Grand Prix van volgend jaar gratis kaarten worden aangeboden aan onder anderen zorgpersoneel, dat zich nu inzet in de strijd tegen het coronavirus. "Zij stellen hun leven in de waagschaal en we kunnen hen niet genoeg bedanken daarvoor."

