De FIA heeft vrijdag een ingrijpende wijziging doorgevoerd in de Formule 1-reglementen. Vanaf heden mag de internationale autosportfederatie belangrijke besluiten nemen als de meerderheid van de teams haar goedkeuring geeft.

Eerder kon een besluit alleen worden genomen als alle renstallen in de koningsklasse van de autosport ermee instemden. Vanwege de coronacrisis voelt de FIA zich geroepen om daar verandering in te brengen.

Op die manier wil de federatie in uitzonderlijke omstandigheden sneller kunnen reageren en zich beperken tot de steun van een meerderheid om de Formule 1 voor de toekomst veilig te stellen. Diverse teams kampen door de coronacrisis namelijk met financiële problemen.

De Formule 1 hielp een aantal noodlijdende teams daarom door donderdag een voorschot van het prijzengeld over te maken. Eerder stuurden McLaren, Williams, Racing Point, Alfa Romeo, Renault en Haas een groot deel van hun personeel met verlof om zo de kosten te beperken.

Het loslaten van de unanimiteitsregel kan ook gevolgen hebben voor het aangekondigde budgetplafond in de Formule 1, waarover de teams van mening verschillen. Vooral Ferrari verzet zich tegen het plan om het maximale bedrag van 175 miljoen dollar (155 miljoen euro) dat de teams volgend jaar mogen uitgeven te verlagen.

Het seizoen in de Formule 1 is vanwege de pandemie nog altijd niet begonnen. De eerste negen Grands Prix werden afgelast en vooralsnog is die van Frankrijk (28 juni) de eerste race die op het programma staat, maar de kans is aanwezig dat ook daar een streep door wordt gehaald.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.