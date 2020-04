McLaren-baas Zak Brown heeft geen goed woord over voor de uitspraken die Mattia Binotto donderdag deed over het budgetplafond in de Formule 1. De teambaas van Ferrari zei dat het onmogelijk is om nog meer te snijden in de uitgaven en dat er geen overhaaste beslissingen genomen moeten worden.

"Ik weet bijna niet wat ik van zijn uitspraken moet zeggen", aldus een geïrriteerde Brown in gesprek met meerdere media, waaronder de BBC. "We gaan door de grootste crisis die de wereld heeft gezien en er zijn zelfs landen die op slot gaan. Het is een grote en cruciale fout om te denken dat we dit niet moeten overhaasten."

Het budgetplafond is al langer onderwerp van discussie in de Formule 1. Vanaf 2021 komt er een limiet van 175 miljoen dollar (circa 155 miljoen euro) die ervoor moet zorgen dat de krachtsverschillen tussen de teams kleiner wordt. Dat betekent dat topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull honderden miljoenen euro's minder uit mogen geven.

Hoewel de renstallen het eind vorig jaar eens waren over het maximale bedrag van 175 miljoen dollar, pleiten kleinere teams er vanwege de coronacrisis nu voor om het aanstaande budgetplafond nóg verder te verlagen. McLaren is bijvoorbeeld voorstander van een limiet van circa 90 miljoen euro.

'Toekomst van de sport staat op het spel'

Brown vindt dat verdere verlaging van het budgetplafond noodzakelijk is, omdat veel teams door de coronacrisis inkomsten verliezen en in financiële problemen zitten. "Als de Formule 1 teruggaat naar de oude gewoontes, dan staat de toekomst van de sport op het spel", benadrukte de 48-jarige Amerikaan.

"Als we nu vooruit denken en met onze tijd meegaan, dan overleven we de situatie die nu gaande is én profiteert de Formule 1. Dan winnen we allemaal. Ik sta open voor een goed debat. Maar de argumenten die ik nu voorbij zie komen, spreken elkaar tegen en geven niet de realiteit weer."

Door de coronacrisis is het Formule 1-seizoen nog altijd niet begonnen. De eerste negen races van 2020 zijn afgelast en de kans is groot dat ook de Grand Prix van Frankrijk op zondag 28 juni niet door kan gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.