De Formule 1 heeft een aantal noodlijdende teams donderdag financieel geholpen vanwege de coronacrisis. De koningsklasse van de autosport heeft aan hen een voorschot van het prijzengeld betaald.

Liberty Media, het Amerikaanse bedrijf dat sinds 2017 eigenaar van de Formule 1 is, wil niet zeggen om welke teams het gaat en laat alleen weten dat dit is gedaan om het "ecosysteem" van de sport te redden.

"We hebben bepaalde teams al geld van de teambetalingen voorgeschoten. Er zijn gevallen waarin we dat vaker gaan doen. En er zijn ook andere dingen die we misschien gaan doen om teams te helpen die hulp nodig hebben", aldus CEO Greg Maffei.

Heel wat teams kampen door de coronacrisis met financiële problemen. McLaren, Williams, Racing Point, Alfa Romeo, Renault en Haas hebben een groot deel van het personeel met verlof gestuurd om zo de kosten te beperken.

Teams snijden ook in salaris van coureurs

Bij tot zover bekend vijf van die zes teams - alleen Alfa Romeo niet - is er ook gesneden in het salaris van de coureurs. Alleen de topteams Mercedes, Ferrari, Red Bull en zusterteam AlphaTauri hebben nog niet zulke verregaande maatregelen genomen, maar denken daar wel over na.

Teambazen en directeuren maken zich door de huidige situatie zorgen over de toekomst van de Formule 1. "Dit kan teams verwoesten. En het hoeven er niet meer dan twee te zijn om ook voor de hele Formule 1 zeer bedreigend te zijn", zo zei Zak Brown van McLaren.

Het seizoen in de Formule 1 is nog altijd niet begonnen door de uitbraak van het coronavirus. De eerste negen Grands Prix werden afgelast en vooralsnog is die van Frankrijk op 28 juni de eerste race die op het programma staat, maar de kans is aanwezig dat ook daar een streep doorheen gaat.

