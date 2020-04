Teambaas Mattia Binotto van Ferrari is fel tegenstander van een mogelijke verdere verlaging van budgetplafond. De Formule 1-teams zijn in een verhitte discussie over dit onderwerp verzeild.

"Als het salarisplafond nog verder verlaagd wordt, dan komen wij in een positie terecht waarin we naar andere opties moeten kijken om ons race-DNA te ontplooien, naast de Formule 1", zegt Binotto tegen The Guardian.

In 2021 treedt het budgetplafond van 175 miljoen dollar (circa 155 miljoen euro) in werking. De drie topteams Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing gaven de laatste jaren steeds zo'n 400 tot 500 miljoen uit, terwijl de kleinere teams maar 100 tot 200 miljoen te besteden hadden. Met een budgetlimiet moeten de onderlinge verschillen kleiner en de sport spannender worden.

Doordat de teams vanwege de coronacrisis veel inkomsten verliezen, pleitten de kleinere renstallen recentelijk voor een nog lager budgetplafond, van bijvoorbeeld 140 of zelfs 90 miljoen euro.

"Het is voor ons erg lastig om onder de 140 miljoen te blijven met onze uitgaven", zegt Binotto. "Zonder verdere grote opofferingen, vooral op het gebied van personeel, kunnen we niet nog verder zakken."

Binotto: 'Bij lagere uitgaven is F1 minder interessant voor sponsors'

"De Formule 1 is altijd het speerpunt van de autosport geweest op het gebied van technologie en prestaties", benadrukt de teambaas. "Alleen zo kunnen we sponsors binden die geassocieerd willen worden met de meest prestigieuze categorie. Als we onze uitgaven fors terugdringen, dan riskeren we minder interessant te worden."

Binotto is er vooral op tegen dat het besluit over een budgetplafond er snel doorheen wordt gedrukt. "De hele wereld bevindt zich in een moeilijke en onzekere periode door de pandemie. Het is daarom niet de tijd om te overhaasten, we kunnen de consequenties van beslissingen nu niet goed overzien."

