Met veel creativiteit en nog meer onzekerheid wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de start van het Formule 1-seizoen. De eerste negen races zijn reeds geannuleerd, maar wat zijn de opties en obstakels voor de Grands Prix die voorlopig nog wél op de kalender staan?

28 juni GP Frankrijk

De race waarvan eigenlijk niemand verwacht dat hij zal doorgaan. Zeker nadat de Franse president Emmanuel Macron op 13 april aankondigde dat er tot zeker medio juli geen grote evenementen georganiseerd zullen worden. Terwijl onder meer de Tour de France al uitgesteld werd, is de Franse GP nog altijd niet officieel van de kalender gehaald.

Nicolas Deschaux, de voorzitter van de Franse autosportbond FFSA, liet deze week nog weten dat de race onmogelijk voor lege tribunes gehouden kan worden. "Kaartverkoop is onze voornaamste inkomstenbron. We kunnen de race niet zonder publiek houden, tenzij alle financiële afspraken met de Formule 1 worden herzien."

Circuit Paul Ricard viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag en wil dat dolgraag doen met een Formule 1-race. Doordat het circuit over een kleine landingsbaan beschikt, is het theoretisch mogelijk om coureurs en personeel naar het circuit te halen zonder besmettingsgevaar voor de rest van het land.

De racebaan is dan ook nog altijd in gesprek met de Formule 1 over andere financiële voorwaarden voor de race, al lijkt een nieuwe datum realistischer.

Circuit Paul Ricard. (Foto: Getty Images)

5 juli GP Oostenrijk

Waar Frankrijk nog vooral aan het soebatten is over mogelijke consequenties van afstel of uitstel, daar worden er in Oostenrijk al concrete plannen gemaakt voor de Grand Prix zonder publiek. Diverse politici - op lokaal niveau tot vicepremier Werner Kogler - noemden het doorgaan van de race "voorstelbaar".

Het plan is om twee races te organiseren: op 5 juli en de woensdag of zondag daarna. Op enkele honderden meters van de Red Bull Ring ligt de kleine landingsbaan Zeltweg, waar de coureurs en teamleden met privévluchten zouden kunnen aankomen.

Oostenrijk heeft de Formule 1 gevraagd naar het minimumaantal aanwezigen bij races. De overheid wil bekijken of het haalbaar is om hen in quarantaine te laten verblijven rondom de races. Voor vierhonderd medewerkers van het circuit zijn al coronatesten geregeld.

De volledig oranje tribune zal dit jaar hoe dan ook leeg blijven in Oostenrijk. (Foto: Pro Shots)

19 juli GP Groot-Brittannië

Qua logistiek is een race op Silverstone verreweg het eenvoudigst te organiseren. Zeven van de tien teams hebben hun fabriek in Engeland staan, veelal in de directe omgeving van het circuit, dat daarom ook wel 'Motorsport Valley' wordt genoemd.

"We hebben allerlei opties besproken met de Formule 1, zoals twee Grands Prix in één weekend, of twee races in opeenvolgende weekenden", zei circuitdirecteur Stuart Pringle in The Guardian. "Ik heb er alle vertrouwen in dat wij in staat zijn dit te organiseren." In andere media werden ook een race waarbij de coureurs tegen de klok in rijden en zelfs een derde GP op Silverstone als opties genoemd.

Ook in Groot-Brittannië zullen de races zonder toeschouwers georganiseerd worden. "Ik verwacht dat er begin mei duidelijkheid vanuit de Formule 1 komt over de start van het seizoen", aldus Pringle.

Start van de GP van Groot-Brittannië vorig jaar. (Foto: Pro Shots)