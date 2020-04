De Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola heeft aan de Formule 1-organisatie aangeboden om dit jaar een Grand Prix achter gesloten deuren te organiseren. Het circuit wil de sport te hulp schieten nadat veel races zijn geannuleerd.

Het circuit in Imola stond tussen 1981 en 2006 onafgebroken op de Formule 1-kalender als de Grand Prix van San Marino. In 1994 overleed Ayrton Senna er na een ongeluk op de baan.

"De huidige situatie zien wij als een mogelijkheid om ons kandidaat te stellen voor een Grand Prix", zegt circuitbaas Selvatico Estense tegen Motorsport. "De Formule 1 heeft races nodig om aan de voorwaarden van het wereldkampioenschap te voldoen, dus waarom dan niet op Imola?"

Door de coronacrisis zijn de eerste negen races van het seizoen al uitgesteld of geannuleerd. Er moeten volgens de FIA-reglementen minimaal acht races verreden worden om het seizoen als officieel wereldkampioenschap te laten tellen.

"We kunnen hetcircuit gratis aanbieden. Door geen publiek toe te laten is de organisatie snel te regelen. We kunnen zonder kaartverkoop alleen geen promotors fee betalen", vertelt Estense.

Grand Prix kan op elk moment in het jaar

De circuitdirecteur stelt dat een eventuele Formule 1-race op elk moment in het jaar is in te passen. "Het hangt natuurlijk af van de corona-maatregelen van de regering of de race er kan komen. Maar er wordt in Italië ook al nagedacht over het spelen van voetbalduels zonder publiek."

Mogelijk valt een race in Imola te koppelen aan de Grand Prix van Italië in Monza, die op 6 september op het programma staat. De Grand Prix op Spa, die op 30 augustus gepland staat, lijkt niet door te kunnen gaan omdat de Belgische overheid evenementen tot 1 september verbiedt.

"Als we onze race vlak voor of na de race in Monza plannen, dan bespaart dat de teams veel reis- en transportkosten. Maar ook in oktober of november is het weer hier nog goed genoeg om een race te houden", aldus Estense.

Italië is met ruim 25.000 dodelijke slachtoffers het zwaarst getroffen land in Europa door het coronavirus. Het land is sinds maart in een strenge lockdown, maar nog altijd schommelt het dagelijkse sterftecijfer rond de vijfhonderd.

"Ik denk dat mensen graag zouden terugkeren naar Imola", stelt Estense desondanks. "Het is voor ons ook een droom, en voorlopig ook niet meer dan dat."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.