Sportief directeur Jan Lammers denkt dat de Grand Prix van Nederland in Zandvoort dit jaar niet verreden gaat worden, nadat het kabinet het evenementenverbod dinsdag verlengde tot 1 september vanwege de coronacrisis.

"Het is afwachten welke mogelijkheden ons nog worden geboden, maar ik acht het niet aannemelijk dat het dit jaar nog kan", zegt Lammers dinsdagavond in gesprek met De Telegraaf.

De GP in Zandvoort zou in eerste instantie verreden worden op 3 mei, maar nadat het kabinet een verbod op evenementen afvaardigde tot 1 juni, werd de race door de organisatie achter de Formule 1 tot nader order uitgesteld.

Door de verlenging van het evenementenverbod is de ruimte op de Formule 1-kalender voor de GP in Zandvoort kleiner geworden, constateert Lammers. "Het management van de Formule 1 en de internationale autosportfederatie FIA staan nu voor een bijna onmogelijke opgave nog iets van een kalender voor dit jaar te maken."

"We hebben geen scenario's uitgewerkt voor een 1,5 meter afstand of racen zonder publiek. Dat is voor ons onmogelijk en wij wilden ook geen vage plannen presenteren of met vage antwoorden komen. Wij willen het evenement uitrollen zoals we dat hebben bedacht en zijn ook klaar om het te activeren."

Formule 1 zou na 35 jaar terugkeren in Zandvoort

De Formule 1 zou begin mei voor het eerst in 35 jaar terugkeren op het Circuit Zandvoort. In 1985 werd de laatste Formule 1-race gehouden op het asfalt in de duinen. Toen zegevierde de Oostenrijkse racelegende Niki Lauda.

De GP in Zandvoort is niet de enige race in de Formule 1 die is uitgesteld vanwege de coronapandemie. De eerste negen races in 2020 zijn voorlopig van de kalender gehaald. De GP van Monaco werd zelfs helemaal geschrapt en wordt pas volgend jaar weer verreden.

De eerstvolgende GP is die van Frankrijk op 28 juni, maar de kans is groot dat ook die wordt uitgesteld, omdat Frankrijk tot half juli geen grote evenementen toestaat. De betrokken instanties hebben echter nog geen besluit genomen over de race op Paul Ricard.

