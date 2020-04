Terwijl de Formule 1-auto's voorlopig nog op hun plek blijven staan, wordt er achter de schermen tussen de teams al wél een strijd gevoerd. De discussie rond het budgetplafond zorgt ervoor dat de renstallen lijnrecht tegenover elkaar staan. Een akkoord lijkt nog ver weg, maar er zal in de komende weken toch een compromis gevonden moeten worden.

Nadat er al jaren over het idee werd gesproken, werd de invoering van een budgetplafond in het najaar van 2019 officieel gemaakt. Tegelijk met het intreden van de revolutionaire regels vanaf 2021 zou ieder team een limiet van het te besteden geld opgelegd krijgen.

De belangrijkste reden voor de invoering van het budgetplafond naast het verlagen van de kosten: de verschillen in competitiviteit tussen de teams verkleinen. De drie rijkste teams - Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing - maken al jaren de dienst uit. Andere renstallen komen zelden nog op het podium. Een zege voor een ander team dan 'de grote drie' is al sinds 2013 niet meer voorgekomen.

Een ander bijkomend voordeel van de kostenverlaging is dat het aantrekkelijker wordt voor potentiële teams en motorfabrikanten om in te stappen. Met tien teams is de bezetting van de Formule 1-grid historisch gezien relatief dun. Instappen in de Formule 1 is duur en niet aantrekkelijk, zolang de kans op succes op korte termijn is uitgesloten.

Het team van Haas F1 was in 2016 de laatste nieuwkomer in de Formule 1. (Foto: Pro Shots)

Verschillen in budget tussen teams zijn heel groot

De drie topteams werkten de afgelopen jaren met een budget dat ergens tussen de 450 en 500 miljoen euro ligt. Ter vergelijking: Williams had 'slechts' 130 miljoen euro te besteden.

Al sinds de aankondiging van het budgetplafond discussiëren de teams over de hoogte van de limiet. Formula One Management (FOM) en de FIA zetten eind vorig jaar tijdens de presentatie van de nieuwe regels in op een limiet van 175 miljoen dollar (155 miljoen euro). Dat is nog steeds meer dan sommige kleinere teams te besteden hebben, maar een stuk minder dan de topteams per jaar uitgeven. De teams, die allemaal inspraak in deze beslissing hebben, gingen informeel akkoord.

En toen brak de coronacrisis uit, die ook de Formule 1-wereld keihard heeft getroffen. De seizoensopening in het Australische Melbourne werd op het laatste moment afgelast. In de weken daarna ging er zelfs een streep door de eerste negen races van het seizoen.

Op Ferrari, Red Bull en Mercedes na stuurden alle teams het personeel met verlof. Om de kosten te drukken werd besloten om de nieuwe regels niet in 2021 maar in 2022 in te voeren. Een uitzondering daarop is de introductie van het budgetplafond, omdat die regel er juist voor zorgt dat de voorsprong van de topteams beperkt blijft.

De Grand Prix van Australië werd een paar uur voor aanvang van de eerste training afgelast. (Foto: Pro Shots)

Limiet van 175 miljoen dollar blijkt te hoog

Het plafond van 175 miljoen dollar dat het FOM en de FIA voor ogen had, blijkt sinds de uitbraak van de coronacrisis veel te hoog. De zeven kleinere teams benadrukken dat zij niet in staat zijn om die limiet te halen en pleitten voor verlaging.

Een maand geleden bereikten de teams naar verluidt een akkoord om het budgetplafond te verlagen naar 150 miljoen dollar (138 miljoen euro), maar ook dat bedrag is voor veel renstallen nog steeds veel te hoog. McLaren-teambaas Andreas Seidl, wiens team voor de uitbraak van de coronacrisis qua budget op de vijfde plek stond, pleitte een week geleden zelfs voor een limiet van 100 miljoen dollar (omgerekend 92 miljoen euro).

Dat bedrag is voor de topteams onhaalbaar, stelt Christian Horner, die met Red Bull Racing niet minder dan 140 miljoen dollar zegt te kunnen uitgeven. Volgens de teambaas van Max Verstappen is de discussie rond het budgetplafond zijn doel voorbijgeschoten: met slechts 100 miljoen dollar zou het volgens hem onmogelijk zijn om de Red Bull-fabriek draaiende te houden.

Toch zullen alle partijen in de komende weken water bij de wijn moeten doen. Een team verliezen is gezien de geringe bezetting op de grid geen optie, ook niet als dat een van de kleinere renstallen is. De invoering van het budgetplafond uitstellen lijkt ook niet reëel omdat de voorsprong van Mercedes, Ferrari en Red Bull alleen nog maar groter zal worden. De Formule 1 zal dan ook meer dan ooit creatief moeten zijn om ervoor te zorgen dat het ook na de coronacrisis de koningsklasse van de autosport blijft.

