Red Bull Racing-topman Helmut Marko is zeer optimistisch dat het Formule 1-seizoen in juli kan beginnen met twee races op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

"Er wordt momenteel een pakket maatregelen opgesteld, zodat we weten onder welke voorwaarden een Grand Prix van Oostenrijk - zonder publiek - mag worden gehouden. En de voortekenen zijn dat de kans erg groot is dat het kan", zegt Marko tegen de Oostenrijkse publieke omroep ORF.

De Grand Prix van Frankrijk op 28 juni is de eerste race op de door de coronacrisis flink aangepaste kalender, maar die GP kan waarschijnlijk ook niet doorgaan. Tot half juli mogen er van de Franse overheid namelijk geen grote publieksevenementen plaatsvinden.

Dat zou de GP van Oostenrijk op 5 juli de start van het Formule 1-seizoen maken. Marko leidt de gesprekken met de betrokken instanties in zijn geboorteland over het doorgaan van de race. De Oostenrijkse regering heeft al gezegd mee te willen denken.

Helmut Marko is zeer optimistisch dat het Formule 1-seizoen in juli kan beginnen met twee races in Oostenrijk. (Foto: Pro Shots)

'Extra race op woensdag'

Het is de bedoeling dat er geen fans, journalisten of gasten bij het evenement mogen zijn. "We zullen het aantal mensen limiteren en de focus zal liggen op de tv-uitzending", aldus Marko. "En het meest waarschijnlijke scenario is dat iedereen die naar de Grand Prix komt negatief moet testen op het coronavirus."

De Red Bull-topman denkt dat er op die manier zelfs twee races gehouden kunnen worden op het circuit in Spielberg. "Eerst de normale Grand Prix op 5 juli en daarna een extra tweedaags evenement met de kwalificatie op dinsdag en de race laat op woensdagmiddag."

Zondag zei directeur Stuart Pringle van Silverstone al dat zijn circuit ook twee opeenvolgende races kan organiseren. De Grand Prix van Groot-Brittannië staat gepland voor 19 juli, twee weken na de GP van Oostenrijk.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.