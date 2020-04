De organisatie van de Grand Prix van Groot-Brittannië heeft zondag bevestigd dat er dit seizoen indien nodig twee opeenvolgende races op Silverstone kunnen worden gehouden. Het voorstel wordt momenteel met de Formula One Group besproken.

"We hebben allerlei soorten ideeën besproken, waaronder het organiseren van twee races in één weekend en twee races in opeenvolgende weekenden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat kunnen bewerkstelligen. We hebben veel ervaring en kennis", zegt directeur Stuart Pringle tegen The Guardian.

De Formule One Group, een dochteronderneming van Liberty Media, houdt door de coronacrisis rekening met alle scenario's, waaronder het afwerken van twee races op hetzelfde circuit. In het geval van de Grand Prix van Groot-Brittannië zou dat kunnen op 19 juli, wanneer die race op het programma staat.

"De Formule 1 heeft heel hard gewerkt om uit te zoeken wat de beste oplossing voor het WK is. Er is ons gevraagd of we één of twee races zouden kunnen houden en of ze achter gesloten deuren zouden kunnen plaatsvinden. Het antwoord is dat dit absoluut kan, we staan open voor alles en nog wat", aldus Pringle.

Formule 1 zit in lastige situatie

De Formule 1 zit door de coronacrisis in een lastige situatie. De eerste negen Grands Prix werden al geschrapt vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus, waardoor de seizoensopening vooralsnog pas op 28 juni is in Frankrijk. De kans is echter groot dat ook die race niet kan doorgaan.

"Ik denk dat de Formule 1 begin mei een beslissing zal nemen over de kalender in de zomer. Ze kunnen deze bal niet laten rollen tenzij ze een oplossing hebben die een realistische kans biedt op het houden van een respectabel aantal races gedurende die periode", vertelt Pringle.

Formule 1-directeur Ross Brawn gaf onlangs te kennen dat hij denkt dat het goed mogelijk is dat de eerste Grand Prix van dit seizoen wordt verreden in Europa. De Engelsman sluit niet uit dat er in dat geval wel races zullen plaatsvinden achter gesloten deuren, zoals bijvoorbeeld op Silverstone.

