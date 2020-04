Charles Leclerc heeft zondag ook de digitale editie van de Grand Prix van China gewonnen. De coureur van Ferrari ging van start tot finish aan de leiding en bleef onder meer Alexander Albon van Red Bull Racing voor.

Leclerc veroverde eerder op de avond poleposition in een achttien minuten durende kwalificatie. Hij stond vervolgens de eerste plaats niet meer af in de race, die 50 procent van de echte wedstrijd bedroeg (28 in plaats van 56 ronden).

Albon eindigde op 2,5 seconden als tweede. Guanyu Zhou legde in een Renault beslag op de laatste podiumplaats (derde). George Russell van Williams (vierde) en Stoffel Vandoorne van Mercedes (vijfde) completeerden de top vijf.

Met Leclerc, Albon, Russell, Nicolas Latifi van Williams (negende), Carlos Sainz van McLaren (tiende) en Antonio Giovinazzi van Alfa Romeo Racing (uitgevallen) deden er zes rijders mee die komend seizoen actief zijn in de Formule 1.

Norris heeft opnieuw technische problemen

Lando Norris van McLaren zou ook zijn opwachting maken, maar hij kampte voor de derde keer op rij met technische problemen. Max Verstappen van Red Bull wil niet meedoen aan de digitale races omdat hij niet bekend is met het spel dat wordt gebruikt.

Naast Formule 1-coureurs en rijders in andere autosportklassen waren ook prominenten uit andere sporten present, zoals bijvoorbeeld de voetballers Thibaut Courtois van Real Madrid en Ciro Immobile van Lazio.

De afgelopen weken werden al de digitale Grands Prix van Bahrain en Vietnam gehouden. Zhou was de beste in Bahrain en Leclerc in de GP van Vietnam, die werd verreden in Melbourne omdat de nieuwe baan in Hanoi nog geen deel uitmaakte van het spel.

Het echte Formule 1-seizoen is vanwege de coronacrisis nog altijd niet begonnen. De eerste negen Grands Prix zijn geschrapt. De eerstvolgende race die op het programma staat is voorlopig die van Frankrijk op 28 juni.

