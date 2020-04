Red Bull Racing-teambaas Christian Horner verwacht dat Formule 1-eigenaar Liberty Media financieel bij zal springen om kleinere teams overeind te houden. Door de coronacrisis is een aantal renstallen in de problemen gekomen.

"Ik weet zeker dat Liberty er alles aan zal doen om er zeker van te zijn dat er ook volgend jaar tien teams op de grid staan. De Formule 1 is hun bedrijf, zij moeten beslissen hoe de teams deze periode gaan overleven", aldus Horner zaterdagavond tegen The Guardian.

"Om hun eigen zaak te beschermen zullen ze de kleinere teams financieel tegemoet moeten komen. Het klinkt logisch, maar Liberty en de Formule 1 hebben alle teams nodig om te kunnen racen."

McLaren-directeur Zak Brown zei eerder al te vrezen dat de Formule 1 door de coronacrisis zo'n vier teams kan gaan verliezen. Zes renstallen hebben inmiddels verlof aangevraagd voor het personeel: Renault, Williams, Racing Point, Alfa Romeo, McLaren en Haas F1. Ook zo'n 250 werknemers van de Formule 1 zelf zijn met verlof gestuurd.

Horner voelt niks voor verlagen budgetplafond

Om de kosten in de Formule 1 te verlagen, wordt er volgend jaar een budgetplafond geïntroduceerd. De limiet staat op 175 miljoen dollar, omgerekend zo'n 155 miljoen euro, maar veel teams pleiten voor een forse verlaging om zo te voorkomen dat de topformaties verder uitlopen.

Volgens Horner, die met Red Bull zo'n 400 miljoen dollar per seizoen uitgeeft, is het onmogelijk om voor de drie grote teams - Mercedes, Ferrari en Red Bull - minder dan 140 miljoen dollar uit te geven. "Deze discussie gaat niet zo zeer over geld, maar over de competitiviteit tussen de teams", vervolgt Horner.

"De realiteit is echter dat er altijd teams zullen zijn die vooraan meedoen en er andere teams zijn die in de achterhoede rijden. Als dit echt alleen om het besparen van kosten zou gaan, dan zou ik er geen probleem mee hebben om de komende twee jaar een klantenauto te leveren aan kleinere teams. Daarmee zouden ze pas echt kosten kunnen besparen."

De coronacrisis heeft voor heel wat afgelastingen gezorgd in de Formule 1. De eerste negen races werden al geschrapt of uitgesteld. De eerstvolgende race die nu op de kalender staat is de Grand Prix van Frankrijk op 28 juni, al is ook het doorgaan van die Grand Prix zeer twijfelachtig.

