Sebastian Vettel verwacht dat er snel duidelijkheid zal zijn over zijn toekomst bij Ferrari. De viervoudig wereldkampioen heeft een aflopend contract.

"De kans is groot dat we een besluit nemen voordat het seizoen echt kan beginnen", zegt de 32-jarige Vettel vrijdag op de website van de Formule 1. "Zoals het er nu naar uitziet begint het seizoen op zijn vroegst pas in juni of juli."

"De belangrijkste prioriteit is dat we op de juiste manier met deze situatie omgaan", aldus Vettel. "Sinds de eerste race in Australië is afgelast, staat alles stil. Dat geldt eigenlijk ook voor mijn contractonderhandelingen."

De eerste negen Grands Prix van het seizoen zijn inmiddels geannuleerd vanwege het coronavirus. De eerstvolgende race op de kalender op 28 juni in Frankrijk zal vermoedelijk ook geschrapt worden omdat de Franse overheid tot 1 juli alle evenementen heeft verboden.

De Formule 1 lijkt zich nu te richten op een eerste race in Oostenrijk op 5 juli zonder publiek. Daarna volgen vermoedelijk enkele Grands Prix op het Britse circuit Silverstone.

'We willen zo snel mogelijk terug naar het normale leven'

"We hebben binnen de GPDA (coureursvakbond, red.) uitvoerig gesproken over hoe de Formule 1 zou kunnen terugkeren. Het is een heel erg moeilijke kwestie", vindt Vettel.

"Aan de ene kant heb je de financiële situatie van de sport. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van alle medewerkers en fans."

De gedachte aan racen voor lege tribunes voelt vreemd voor de Duitser. "We willen allemaal zo snel mogelijk terug naar het normale leven, niet alleen de Formule 1 maar ook de rest van de wereld. Het beste wat we kunnen doen, is gewoon afwachten."

Dat afwachten doet Vettel thuis in Zwitserland met zijn vrouw en drie jonge kinderen. Ter ontspanning rijdt hij buiten af en toe een rondje op de racefiets. Ook schafte hij onlangs een simulator aan om thuis te kunnen racen. Veel jongere Formule 1-coureurs brengen op die manier hun tijd door.

"Als ik egoïstisch zou zijn, dan zou ik zo snel mogelijk weer willen racen", zegt Vettel. "Het is pijnlijk om zo lang thuis te moeten zitten. Maar er zijn zo veel mensen die op dit moment niet de dingen kunnen doen die ze graag zouden willen doen."