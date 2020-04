Christian Horner heeft er alle vertrouwen in dat het Formule 1-seizoen begin juli van start kan gaan met de Grand Prix van Oostenrijk. De teambaas van Red Bull Racing denkt daarnaast dat er dit jaar nog achttien races verreden kunnen worden.

De eerste negen races van het Formule 1-seizoen zijn allemaal afgelast en de kans is erg groot dat ook de Grand Prix van Frankrijk op 28 juni niet door kan gaan. De Franse president Emmanuel Macron zei maandag namelijk dat er zeker tot half juli geen grote publieksevenementen plaats mogen vinden.

Daardoor lijkt de Grand Prix van Oostenrijk de eerstvolgende race op de kalender. Formule 1-directeur Ross Brawn zei onlangs al dat er op 5 juli mogelijk achter gesloten deuren geracet kan worden op de Red Bull Ring en dat is iets waar Horner zich wel in kan vinden.

"De Red Bull Ring is een kant-en-klaar circuit dat op zeer korte termijn aan de criteria van de FIA kan voldoen", zei Horner in gesprek met Sky Sports. "Het idee om de GP van Oostenrijk achter gesloten deuren af te werken, is zeker haalbaar."

Horner hoopt nog steeds op 18 races in 2020

Het is nog altijd onduidelijk hoe de rest van het Formule 1-seizoen eruit komt te zien. De zomerstop in augustus is geschrapt om veel van de afgelaste races later dit jaar in te halen, maar het is de vraag of het coronavirus wereldwijd genoeg is ingedamd om dat mogelijk te maken.

"We hebben er nog steeds vertrouwen in dat er tussen begin juli en het einde van 2020 achttien races gehouden kunnen worden. Ik denk dat het allemaal gefaseerd zal gaan. We beginnen met races achter gesloten deuren, met weinig personeel. Daarna gaat alles langzaam terug naar het oude", verwacht Horner.

"In het voetbal en andere sporten denken ze ook aan die route. Het voordeel in de Formule 1 is dat de coureurs al veel afstand van elkaar hebben en ook nog eens helmen dragen. Een dergelijk plan wordt onderzocht, maar het is natuurlijk allemaal afhankelijk van het lokale beleid. Het is dus nog niet concreet."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.