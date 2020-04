Ook McLaren-teambaas Andreas Seidl maakt zich zorgen over de toekomst van de Formule 1. De Duitser hoopt dat de beleidsbepalers in de koningsklasse van de autosport leren van de financiële gevolgen van de coronacrisis bij de teams .

"Ik denk dat deze crisis waar we nu in verkeren de laatste wake-upcall is voor de sport. We komen uit een ongezonde situatie en de sport is niet duurzaam. We hebben nu het punt bereikt dat we grote en drastische veranderingen nodig hebben", zegt Seidl woensdag tegen verschillende media, waaronder Motorsport.

Seidl voegt zich hiermee bij McLaren-directeur Zak Brown. De Amerikaan vertelde ruim een week geleden dat de huidige situatie teams kan verwoesten. "En het hoeven er niet meer dan twee te zijn om ook voor de hele Formule 1 zeer bedreigend te zijn", sprak hij al verontrustende taal.

"Het belangrijkste is dat we de simpelste stap zetten en het budgetplafond verlagen. Dat is voor ons erg belangrijk nu we dit jaar met al die financiële verliezen te maken hebben. We weten dat Jean Todt (FIA-baas, red.) en Chase Carey (Formule 1-baas, red.) veel gesprekken voeren met de teams", aldus Seidl.

'We hebben onze limiet gezet op 100 miljoen'

Er is veel te doen om het budgetplafond in de Formule 1, dat vanaf volgend jaar geldt. De limiet staat op dit moment op 175 miljoen Amerikaanse dollar, omgerekend zo'n 155 miljoen euro, maar veel teams pleiten voor een forse verlaging om zo te voorkomen dat de topformaties verder uitlopen.

"Wij zouden graag zien dat het zo laag mogelijk wordt. We hebben onze limiet gezet op 100 miljoen dollar, daar zouden wij voorstander van zijn. Iedereen ziet de noodzaak in, men begrijpt dat we in een diepe crisis zitten en dat we beslissingen moeten nemen om de Formule 1 te beschermen", besluit Seidl.

De coronacrisis heeft al voor heel wat afgelastingen gezorgd in de Formule 1. De eerste negen races werden al geschrapt of uitgesteld, waardoor de eerste Grand Prix momenteel op 28 juni zal worden verreden in Frankrijk. De Formule 1 denkt eraan om die wel door te laten gaan achter gesloten deuren.

