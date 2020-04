Voormalig Formule 1-coureur Stirling Moss is zondag overleden. De Brit werd negentig jaar.

Moss was al lange tijd ziek. Vanwege zijn broze gezondheid vertoonde hij zich sinds 2018 niet meer in het openbaar.

Moss reed tussen 1951 en 1961 in de Formule 1. Hij werd viermaal op rij tweede in de WK-stand en wordt veelal beschouwd als de beste coureur die nooit wereldkampioen werd.

Naast de Formule 1 reed Moss in talloze andere raceklassen. De Engelsman won 212 van de 529 races waaraan hij deelnam. Hij moest zijn carrière beëindigen in 1962, toen hij na een zware crash op het Britse circuit Goodwood een maand in coma lag. Als gevolg van het ongeluk was hij voor een half jaar gedeeltelijk verlamd.

Stirling Moss in de door hem gewonnen GP van Monaco in 1956. (Foto: Getty Images)

Moss overlijdt in bijzijn van zijn vrouw

Moss overleed op Paaszondag in zijn huis in Londen, met zijn vrouw Susie aan zijn zijde. Zij verzorgde hem dagelijks in de laatste jaren van zijn leven.

"Hij stierf zoals hij leefde: hij zag er prachtig uit", zegt ze tegen Daily Mail. "Hij was moe, sloot zijn mooie ogen en dat was het."

Formule 1-teams reageren bedroefd op het overlijden van Moss, die voor onder meer Lotus, Maserati en Mercedes in de koningsklasse reed. "Vandaag is de sportwereld niet alleen een echt icoon en een legende verloren, maar ook een heer. Mercedes is een dierbare vriend kwijt. Meneer Stirling, we zullen u missen", schrijft Mercedes.

"Iedereen bij McLaren rouwt om het overlijden van een legende in onze sport: Sir Stirling Moss. Een wonderbaarlijke coureur die enorm getalenteerd was en daarnaast een volmaakt gentleman. Hij laat een onuitwisbare indruk achter in de geschiedenis van de internationale autosport. Onze condoleances aan de familie", schrijft McLaren.

Sterling Moss en huidig Mercedes-coureur Lewis Hamilton in 2013 op het circuit van Silverstone. (Foto: Getty Images)