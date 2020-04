Haas is zaterdag het volgende Formule 1-team dat een groot deel van het personeel met verlof heeft gestuurd vanwege de coronacrisis. Daarnaast leveren coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean een deel van hun salaris in.

Voor het personeel van de fabriek in het Britse Banbury gaan de maatregelen met terugwerkende kracht in vanaf 1 april. Haas maakt gebruik van een Britse overheidsregeling, waardoor de werknemers 80 procent van hun loon behouden.

Ook heeft Haas fabrieken gevestigd in de Verenigde Staten en Italië. De situatie van de werknemers in die landen is onduidelijk, maar het team brengt het personeel zo snel mogelijk op de hoogte.

Volgens de website van de Formule 1 blijft een klein deel van het personeel, dat een sleutelfunctie inneemt, wel aan het werk. Het is overigens onduidelijk welk percentage van hun salaris Magnussen en Grosjean afstaan.

Haas is het zesde team in de Formule 1 dat verlof heeft aangevraagd voor zijn personeel. Eerder gebeurde dat bij McLaren, Williams, Racing Point, Alfa Romeo en Renault, evenals bij de organisatie van de Formule 1. Alleen de topteams Mercedes, Ferrari, Red Bull en zusterteam AlphaTauri hebben die maatregel nog niet genomen.

De eerste negen races van het seizoen werden al afgelast vanwege de coronacrisis. De Grand Prix van Frankrijk op 28 juni is de eerstvolgende race die nog wel op de kalender staat.

