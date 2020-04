Renault heeft vrijdag een groot deel van zijn personeel met verlof gestuurd vanwege de coronacrisis. Het Franse team neemt de maatregelen uit financieel oogpunt.

Renault is het zesde team in de Formule 1 dat verlof heeft aangevraagd voor zijn personeel. Eerder gebeurde dat bij McLaren, Williams, Racing Point, Haas en Alfa Romeo, net als bij de organisatie van de Formule 1. Alleen de topteams Mercedes, Ferrari, Red Bull en zusterteam AlphaTauri hebben die maatregel nog niet genomen.

Bij de fabrieken van Renault in het Franse Viry-Chatillon wordt het personeel twaalf weken lang slechts parttime ingezet. Het personeel van de fabriek in het Engelse Enstone krijgt twee maanden verlof, dat met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1 april. Renault maakt gebruik van een Britse overheidsregeling, waardoor de werknemers 80 procent van hun loon behouden.

Ook het management krijgt in de coronacrisis 80 procent van het salaris. "Met deze maatregelen beschermen we de toekomst van ons team", zegt teambaas Cyril Abiteboul op de website van Renault.

"We ondervinden hele moeilijke omstandigheden door de lockdown in Frankrijk en Groot-Brittannië en we hebben nog geen idee hoe groot de impact op onze sport zal zijn. Daarom moeten we alles doen om door deze periode van onzekerheid en inactiviteit door te komen", aldus Abiteboul.

De eerste negen races van het seizoen werden reeds afgelast. De GP van Frankrijk op 28 juni is de eerstvolgende race die nog wel op de kalender staat.

