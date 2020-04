Een Grand Prix met lege tribunes is voor Zandvoort voorlopig niet aan de orde. Formule 1-directeur Ross Brawn opperde woensdag het idee om het seizoen in Europa te beginnen met races zonder publiek.

"Wij gaan daar pas over nadenken als de FIA met zo'n verzoek zou komen", zegt sportief directeur Jan Lammers van de Grand Prix van Nederland tegen NU.nl. "En op dit moment hebben wij dat verzoek nog niet gehad."

Het plan van Brawn is dat coureurs en personeel van de teams en de Formule 1 met charters naar verschillende Europese landen vliegen en daar enkele dagen in een gesloten omgeving blijven om de trainingen, kwalificaties en races af te werken.

"Op dit moment moet de Formule 1 natuurlijk heel creatief denken over hoe het seizoen weer hervat kan worden in de coronatijd. Dit plan van Brawn is een van de vele scenario's waar ze aan werken", aldus Lammers. "Zo zijn er veel meer hypothetische oplossingen en voor Zandvoort heeft het niet veel nut om op elk plan te reageren zolang het niet concreet is."

Jan Lammers, sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix.

Lammers opperde doordeweekse Grands Prix

Eerder deze week opperde Lammers zelf ook zo'n scenario. Hij stelde voor om ook doordeweekse races te houden, om zo toch nog tot een behoorlijk aantal Grands Prix te komen dit seizoen. "Dat was puur een persoonlijke gedachte, het is niet concreet besproken met de FIA. De Formule 1 kan in deze moeilijke periode kijken naar het Champions League-model, waar wedstrijden op bijvoorbeeld woensdagavond goed bekeken worden."

"Zo zijn er zoveel ideeën en binnen de Formule 1 wordt er aan allerlei situaties gewerkt", zegt Lammers. "Het circuit van Portimão in Portugal kreeg gisteren bijvoorbeeld een Formule 1-licentie, zodat daar mogelijk ook een race gehouden kan worden. En in Engeland denken ze eraan om op het circuit van Silverstone meerdere Grands Prix te gaan rijden."

Het merendeel van de Formule 1-teams is in Engeland gevestigd, waardoor zij zonder te vliegen naar Silverstone kunnen. Er is gesuggereerd om een aantal races op Silverstone te gaan rijden, ook tegen de originele rijrichting in.

De GP van Canada was deze week de negende van de 22 races die werd afgelast. De eerstvolgende race die nu nog op de kalender staat, is de GP van Frankrijk op 28 juni.

